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برج العذراء حظك اليوم السبت 30/1 /2016

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برج العذراء حظك اليوم السبت 30/1 /2016 برج العذراء حظك اليوم السبت 30/1 /2016

على الصعيد المهني:


>الانتقاد الحاد من أهم صفاتك، لكنك لا تقبل أن يوجه أحد النقد لك، تحاول أن تقلل من اخطائك فى محيط العمل قدر المستطاع، كى تتلاشى بعض الأنتقادات التى من الممكن أن توجه لك، من قبل أشخاص لا تتقبلهم، و إصرارك على النجاح يجعلك تخطو أولى خطواتك الصحيحة فى العمل.

على الصعيد العاطفى:


>الذكريات تطاردك باستمرار، ولأنك تتحلى بالوفاء لم تحب، تحاول أن تتخلص من هذه الذكريات، حتى لا ينشغل بها تفكيرك، ويتولد عندك الفضول لمعرفة أخبار بعض الأشخاص الذين رحلوا عن حياتك، اثبت على مواقفك واخلق ذكريات جديدة مع شريك حياتك، حتى لا تدخل فى متاهة الذكريات القديمة التى تؤلمك كثيراً.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>تعانى من مشكلات كثيرة بسبب ضغوط العمل، وتحتاج إلى عطلة للاستجمام بعيداً عن الأجواء الروتينية، التى تؤثر عليك بشكل سلبى، استمع إلى الموسيقى التى تفضلها، واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات حتى تحافظ على طاقتك ونشاطك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :


>تعيش يوماً تبدأ فيه مشاعر الأنتصار والاحساس بالنجاح وسط ضغوط المحيطيك الشديدة عليك، تحاول أن تنجز مهمام تبدو بسيطة لكنها صعبة بالنسبة لظروفك النفسية، و حكمتك وقدرتك على الإقناع تجعل منك شخصاً ذو مكانة خاصة عند بعض الغرباء عنك، وتكون صداقات جديدة.

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مصر 365

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