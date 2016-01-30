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برج الميزان حظك اليوم السبت 30 يناير 2016

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برج الميزان حظك اليوم السبت 30 يناير 2016 برج الميزان حظك اليوم السبت 30 يناير 2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..


>تسير بخطى سريعة اتجاه الأحلام التى كنت تسعى لتحقيقها خلال الأيام الماضية، أفكارك واقتراحاتك بشأن العمل يقابلها مديرك بترحيب غير مسبوق، ولكن حاذر من أن تتركها دون تنفيذ لأن هذا سيعطى احساس سلبى لديه وقد يعكر صفو العلاقة بينكما، ضع الخطط اللازمة والتى تحتاج إليها لتحقيق ما تريد.

على المستوى العاطفى..


>اليوم جيد إلى حد كبير، شريك الحياة سيتقبل كل ما ستقوم به بصدر رحب، ستوخضا سوياً معركة رائعة وغير متوقعة، فشريك الحياة يحتاج إلى بعض الاهتمام والتقدير الذى فقدهم مؤخراً، كن هادئ وحذر فى التعامل معه ولا تجرح بأى تصرف أو موقف.

على الصعيد الصحى..


>احصل على بعض التمارين الرياضية التى تجعلك أكثر لياقة بدنية وتنعكس على صحتك بشكل جيد، عود إلى المسار الصحيح للعيش، لا تتجاهل صحتك أكثر من ذلك، فالخبراء دائماً ما يحذروك من هذه الطريقة الخاطئة فى التعامل مع أجسادنا، خصوصاً أنك ضعيف وتعرضت من قبل إلى كثر من الوعكات الصحية.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..


>يخبرك علماء الأبراج أن التجربة هى الحل المثالى والرائع للوصول إلى ما تريد، حاول أن تسترشد بالعلامات والمواقف التى تتعرض لها، فهذه الدروس البسيطة قد يكون لها تأثير جيد لك عليك فى المستقبل، الانفعال والتصرفات الاندفاعية لن تؤتى بثمارها، ولن تساعدك على العيش بطريقة صحيحة.
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مصر 365

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