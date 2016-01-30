حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم السبت 30 يناير2016

برج الجدى على الصعيد المهنى..

برج الجدى الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

برج الجدى حظك ليوم السبت 30 يناير 2016>ستحقق الكثير من النجاح على المستوى المهنى خلال الفترة الماضية، ستحقق إنجاز رائع على مستوى قضايا كانت عالقة، كما ستتخذ قرار جيد بِشأن أمر كان يتسبب لك فى التوتر والقلق كثيراً، كل ما عليك أن تتعامل بحذر مع التغيرات الحادثة فى العمل.>تمر علاقتك بالحبيب ببعض القلق، بسبب بعض الأمور غير الواضحة فضلاً عن تصرفاتك السيئة التى قمت بها مؤخراً، الأفضل أن توضح الأمور إلى الحبيب وتعمل على تهدئته ومراعاة مشاعره أكثر من ذلك، حاول أن تتخذ قرار منطقى، واستثمر حرصه عليك فى أن تعيد العلاقة إلى طبيعتها كما كانت قديماً، واهتم به أكثر من ذلك.>كن حذراً اتجاه الطعام الذى تختاره، لأنك ستعانى من مشاكل فى المعدة مثل عسر الهضم وغيرها من الأمراض الأخرى التى قد تراها بسيطة وهى غير ذلك، إلا أنها ستسبب لك الكثير من الإزعاج والقلق الذى لن تقدر على تحمله، كما ينصحك الخبراء بأن تقلل من الوجبات السريعة والأطعمة المقلية والحلوى، ومن الضرورى أن تسرع فى ممارسة بعض التمارين الرياضية.>يتوقع أن يكون اليوم أفضل على كافة المستويات، وتحديداً على المستوى العاطفى حيث سيفاجئك الحبيب بقرار يغير كثيراً من علاقتكما، خبر جديد فى الأفق فى طريقه إليك سيغير شكل حياتك تماماً ومن المتوقع أن تحقق انتصار ما فى عملك كنت تسعى إليه منذ فترة طويلة.

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 30 يناير

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برج العقرب على الصعيد المهنى..

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن هذه هى المرحلة التى ستجنى فيها كل النجاح بعد أشهر طويلة من التعب والعمل الكاد الذى قمت به فى الفترة الماضية، عليك فقط أن تستغل الفرص المتاحة أمامك لأن هذا هو الوقت الأفضل للقيام بكافة المشاريع التى كنت قد شعرت أها فشلت فى الماضى، فقط كن واثق من نفسك ولا تجعل الفرص تضيع هباءاً.>حاول أن تبحث الحب من جديد فى علاقتكما، تذكروا سوياً هذه الأيام التى كانت تجمعكما وكيف تغير شكل الحياة بينكما بهذه الطريقة الغريبة، الحديث والنقاش هو الطريق الأمثل لحل كل الأزمات التى تشعرون بها، كما أنها طريقة سحرية لجذب قلب الحبيب والتصالح معه، فهذا يشعره بالتقدير والحب من جانبك فحاول أن تفعل ذلك ولا تخسره تحت أى ظروف.>التأمل هو طريقك لكى تحرر نفسك من الهموم والضغوط النفسية التى تتعرض لها فى الفترة الماضية، لا تدع الانخراط فى العمل يأخذ من وقتك وصحتك الكثير، فقط عليك أن تهتم بعدد ساعات النوم المستحقة لكى يحصلك جسدك على الراحة، لأن هذا سيعرضه إلى الكثير من الأمراض فى المرحلة المقبلة أنت فى غنى عنها.>كوميديا الأحداث التى ستحدث اليوم ستقودك إلى التعرف على الكثير من الأمور غير المتضحة لك فى الفترة الماضية، كن هادئ وتعامل مع كل المستجدات التى ستحدث لك وتعامل معها بعقل شديد، كما أن جرعة الفكاهة التى ستحصل عليها ستجعلك أكثر هدوءاً وسعادة.

برج الأسد حظك اليوم السبت 30/1 /2016

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برج الأسد على الصعيد المهنى:

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>على الصعيد المهنى يتميز مواليد برج "الأسد" بأن لديهم قدرة سريعة على التعلم والترقى فى الوظائف ، يستطيعون اكتساب الخبرات بسرعة كبيرة وعندهم حلول لكل مشكلة تقابلهم ، لا يتقبلون الهزيمة ويرون أن الصمود من الحلول الفعالة لكل مشكلة.>يتميز مواليد برج الأسد أن لديهم مقدرة على أخذ القرارات الصائبة ف المجال العاطفى فهم يتمتعون بأنهم يستطيعون الموازنة بين القلب والعقل ، لديهم حلول لجميع المشاكل التى قد يتعرضون لها، يحاول الشريك التقرب منك فى الفترة القادمة لإنهاء المشكلة التى حدثت مؤخرا.>تحاول أن تتبع تعليمات الطبيب حتى لا تتعرض لمضاعفات وهذا من الأمور الجيدة، حاول ممارسة الرياضة وتناول طعام صحى حتى تستطيع أن تقاوم الوعكة الصحية التى مررت بها مؤخرا ، الأجواء ملائمة للقيام بنزهة صغيرة فى الهواء الطلق.>تتوقع لك الأبراج فترة من الهدوء النفسى بعد رحلة من الضغوط التى تعرضت لها لا تحاول أن تتعجل الأمور حتى لا تقع ف نفس الأخطاء مرة أخرى ، كن على يقين بأن الله قادر على تغيير الأمور بين عشية وضحاها ، كن إنسان مستبشر بالقادم حتى ترى الصعاب تزول سريعا .

برج الدلو حظك اليوم السبت 30/1 /2016

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برج الدلو على الصعيد المهنى:

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>يحاول مواليد برج الدلو دائما أن يثبتو لك من حولهم بأنهم على صواب فى جميع المواقف وهذا يجعلهم يستنزفون طاقتهم فى حوارات ليست مهمة بلا داعى، حاول أن تكون واثق من نفسك بشكل أكبر من ذلك ولا تجعل كلام الناس أكبر همك فهم لن يصمتو عن الانتقادات ولطن اعمالك هيا التى ستجعلك فى موضع صدق.>لا تحاول أن تتخلى عن حقك فأنت فى هذا الموقف لم تكن مخطئ وعليك تجنب التنازلات فهى من أكبر أسباب المشاكل فى حياتك أجعل لك موقف وحاول أن تصل إلى أهدافك منه، لا تحاول أن تكون الشخص الذى يعرف الأخر مفاتيح شخصيته فهذا مع بعض الأشخاص يتحول إلى نقطة ضعف وليست قوة.>لا تحاول أن تغافل عن أتباع تعليمات الطبيب، حالة الصحية مستقرة ولكن مزيد من العناية والرعاية سوف يتحقق نتائج مبهرة لا تجعل أحوالك الصحية على المحك أو أخر الأهتمامات.>تتوقع لك الأبراج مزيد من التفوق فى مجال عملك فأنت أنسان مثابر وناجح تحاول أن تخرج من الأزمات بسهولة ، ستسمع أخبار سعيدة فى الفترة القادمة وستسير الحياة فى الطريق الأفضل، ربما تتعرف على شخص جديد يكون سبب فى ترقيك فى عملك.

برج القوس حظك اليوم السبت 30/1 /2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

برج القوس على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

>يتمتع مواليد برج القوس بالقدرة على وضع خطط فى مجال العمل لتطوير الأداء والسعى على تحفيز فريق العمل فدائما " القوس" يعرف أن قوة الأداء فى العمل تنبع من وحدة الفريق الواحد، اسعى أكثر إلى إخماد نيران الفتن فى محيط العمل فأنت قادر على فعل ذلك.>تعرض لبعض المشاكل العاطفية التى تستطيع تجاوزها بكل سهولة إذا تجاهلتها فهى صغيرة ولا تحتاج الالتفات إليها، حاول التقرب من الحبيب فهو يستحق منك ذلك و أكثر، الوقت مناسب أن تقوم برحلة صغيرة مع الشريك حتى يكون هناك مجال لحل المشاكل بطريقة مبتكرة.>أنت تعلم جيدا أنك قمت بالكثير من الخطاء الصحية فى الفترة السابقة ، لماذا العند والاستمرار فى طريق سيودى بصحتك من سئ إلى أسوء ، حاول أن تقف مع نفسك وراجع حساباتك حتى تقف على أبواب الشفاء وسوف تعرف قيمة ما لديك من صحة فى الفترة القادمة.>تتوقع لك الأبراج أن يكون اليوم ملئ بالمفاجآت السارة التى ستعوضك حتما عن كثير من المواقف الصعبة التى مرت بك فى الفترات الماضية ، قدم الخير وستجده أمامك فأنت من الأشخاص التى تحب مساعدة الناس المحيطة بها.

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30/1 /2016

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الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:



>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

>أنت على موعد مع السعادة اليوم، تقابل أشخاص لم تراهم من زمن بعيد، يفتحون لك طرقاً جديدة، توسع من آفاقك فى التفكير فى مجال العمل، تكتسب خبرات جديدة، تجعلك فى مقدمة صفوف المتميزين، وتتحسن أحوالك المالية بشكل كبير ويؤدى ذلك إلى زيادة حماسك فى العمل.>تذبذب المشاعر يجعلك دائماً فى مواقع حيرة، وشكك فى المقربين منك من الممكن ان ينهى علاقتكم، تعامل مع الناس بثقة أكثر، ولا تجعل الغرور يسيطر على مشاعرك، فمن الممكن أن تنقلب الأوضاع فى لحظات، و تجد نفسك بدون علاقات اجتماعية حقيقية فى حياتك.>أوضاعك الصحية مستقرة، لكن كثرة التفكير والصراعات الداخلية تجعلك فى توتر دائم، وحالتك النفسية قابلة للتدهور سريعاً، حاول أن تجعل حماسك فى العمل يعطيك طاقة إيجابية، لتقدر على استكمال مسيرتك العملية، وتحقق أهدافك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يجد دعم من أشخاص لم تراهم من زمن بعيد ويشعل ذلك حماسك فى مجال العمل، و لأن طموحك لا ينتهى تحاول أن تصل إلى أهدافك بخطوات سريعة ومتلاحقة، وبالرغم من ذكائك فى التعامل مع الأشخاص إلا أن مشاعر الوسوسة والشك تسيطر عليك، لكن حاول أن تسيطر على هذه المشاعر حتى لا تفقد الكثير من الأشخاص، وحافظ على طاقتك الأيجابية.

برج الحوت حظك اليوم السبت 30/1/2016

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الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:



>برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>اخلاصك فى العمل تدفع ثمنه من أعصابك وتفكيرك، لكنك ستجنى ثماره على المدى الطويل، الزملاء المقربين يدعمون أفكارك، لكن الجواء لن تخل من المشاحنات والمشكلات التى ستتغلب عليها، بفضل ذكائك فى التعامل مع المواقفك، ودعم المقربين منك، لكنك فى النهاية ستحظى بتقدير لشخصك ولمجهودك فى العمل>أنت حنون لكنك فى الوقت ذاته إنفعالى جداً، و بالرغم من صبرك الطويل، الإ أن بعض المواقف تضطرك للتعامل بسلوك يبدو عنيفاً، لكن سرعان ما تعود لطبيعتك الهادئة، حاول أن تكون أكثر سيطرة على أعصابك، ولا تجعل بعض الأشخاص يكونوا مصدراً لأزعاجك.>تحتاج إلى الأبتعاد عن الأجواء الروتنية، وتوقف عمليات التفكير المستمرة التى تدور داخل رأسك، عقلك يستحق أن يحصل على أجازة، حتى لا يتسبب ذلك فى ضعف أدائك الذهنى والتأثير على حالتك الصحية.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيشوا فترة غير مستقرة وصراعات بين الأصرار على إتقان العمل والخلاص فيه، و المشكلات التى تدور داخل محيط العمل، وبالرغم من طبيعتك الهادئة إلا أن بعض التناقضات التى تغلب على تصرفاتك لن تأتى من فراغ، لكنها فى الأغلب تكون رد فعل على بعض التصرفات التى تصدر من أشخاص يستهدفون إزعاجك.

برج العذراء حظك اليوم السبت 30/1 /2016

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برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>الانتقاد الحاد من أهم صفاتك، لكنك لا تقبل أن يوجه أحد النقد لك، تحاول أن تقلل من اخطائك فى محيط العمل قدر المستطاع، كى تتلاشى بعض الأنتقادات التى من الممكن أن توجه لك، من قبل أشخاص لا تتقبلهم، و إصرارك على النجاح يجعلك تخطو أولى خطواتك الصحيحة فى العمل.>الذكريات تطاردك باستمرار، ولأنك تتحلى بالوفاء لم تحب، تحاول أن تتخلص من هذه الذكريات، حتى لا ينشغل بها تفكيرك، ويتولد عندك الفضول لمعرفة أخبار بعض الأشخاص الذين رحلوا عن حياتك، اثبت على مواقفك واخلق ذكريات جديدة مع شريك حياتك، حتى لا تدخل فى متاهة الذكريات القديمة التى تؤلمك كثيراً.>تعانى من مشكلات كثيرة بسبب ضغوط العمل، وتحتاج إلى عطلة للاستجمام بعيداً عن الأجواء الروتينية، التى تؤثر عليك بشكل سلبى، استمع إلى الموسيقى التى تفضلها، واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات حتى تحافظ على طاقتك ونشاطك.>تعيش يوماً تبدأ فيه مشاعر الأنتصار والاحساس بالنجاح وسط ضغوط المحيطيك الشديدة عليك، تحاول أن تنجز مهمام تبدو بسيطة لكنها صعبة بالنسبة لظروفك النفسية، و حكمتك وقدرتك على الإقناع تجعل منك شخصاً ذو مكانة خاصة عند بعض الغرباء عنك، وتكون صداقات جديدة.

برج الميزان حظك اليوم السبت 30 يناير 2016

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برج الميزان على الصعيد المهنى..

على المستوى العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تسير بخطى سريعة اتجاه الأحلام التى كنت تسعى لتحقيقها خلال الأيام الماضية، أفكارك واقتراحاتك بشأن العمل يقابلها مديرك بترحيب غير مسبوق، ولكن حاذر من أن تتركها دون تنفيذ لأن هذا سيعطى احساس سلبى لديه وقد يعكر صفو العلاقة بينكما، ضع الخطط اللازمة والتى تحتاج إليها لتحقيق ما تريد.>اليوم جيد إلى حد كبير، شريك الحياة سيتقبل كل ما ستقوم به بصدر رحب، ستوخضا سوياً معركة رائعة وغير متوقعة، فشريك الحياة يحتاج إلى بعض الاهتمام والتقدير الذى فقدهم مؤخراً، كن هادئ وحذر فى التعامل معه ولا تجرح بأى تصرف أو موقف.>احصل على بعض التمارين الرياضية التى تجعلك أكثر لياقة بدنية وتنعكس على صحتك بشكل جيد، عود إلى المسار الصحيح للعيش، لا تتجاهل صحتك أكثر من ذلك، فالخبراء دائماً ما يحذروك من هذه الطريقة الخاطئة فى التعامل مع أجسادنا، خصوصاً أنك ضعيف وتعرضت من قبل إلى كثر من الوعكات الصحية.>يخبرك علماء الأبراج أن التجربة هى الحل المثالى والرائع للوصول إلى ما تريد، حاول أن تسترشد بالعلامات والمواقف التى تتعرض لها، فهذه الدروس البسيطة قد يكون لها تأثير جيد لك عليك فى المستقبل، الانفعال والتصرفات الاندفاعية لن تؤتى بثمارها، ولن تساعدك على العيش بطريقة صحيحة.>برج الحمل حظك اليوم السبت 30 /1/2016>من المحتمل أن تحصل على مساعدة كبيرة اليوم على صعيد العمل، سواء من الأصدقاء أو زملاء العمل أو شريكك العاطفى، وليس شرطًا أن تكون هذه المساعدة من شخص له علاقة بعملك ولكنها ستنعكس إيجابًا عليه، ومن المرجح أنك ستحصد ردود فعل إيجابية كثيرة اليوم على عملك.>احترس من أعصابك قد تفقدها ويتسببها هذا فى إيذاء شخص قريب منك من المحتمل جدًا ان يكون شريكك العاطفى، حاول أن تهدئ من أعصابك وتتحكم بها واستعن بألوان الملابس المناسبة التى تهدئ أعصابك مثل الأزرق.>اليوم يمكن أن يكون مربكًا جدًا بالنسبة لك، وهو ما ينعكس على زيادة مستويات التوتر لديك وينعكس سلبًا على صحتك، وإذا كنت ممن يعانون مشاكل مع القولون العصبى يجب أن تكون منتبهًا له اليوم ومستعدًا لمشاكله، وتنتبه لطعامك ايضًا لأنه قد يزيد مشاكل الجهاز الهضمى ومشاكل التوتر.>اليوم أنت عاطفى أكثر من المعتاد وتتعامل مع الآخرين بحساسية شديدة سواء فى العمل أو فى حياتك بشكل عام وهذا يسبب ضغطًا إضافيًا على أعصابك ويجعلك تفقد تركيزك طوال اليوم، حاول ان تخرج من هذه الأجواء وتستمتع بقضاء وقت ممتع مع شخص تحبه فى مكان هادئ وتتناولا مثلاً وجبة لذيذة.

برج الثور حظك اليوم السبت 30 /1/2016

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برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>هناك إمكانية لتحقيق مكاسب مالية كبرى على نهاية اليوم، ستأتى نتيجة لعملك الجاد خلال الفترة الماضية والمجهود الشاق الذى بذلته، هذا يزيد من حماسك لمواصلة العمل ولكنك تحتاج إلى تطوير روح الدعابة لديك من أجل الاستمتاع بما تفعله بدلاً من أن تقوم به من منطلق الشعور بالمسؤولية والواجب.>تصل أخيرًا لقلب شخص سعيت طويلاً من أجل الحصول على اهتمامه وبالتالى تعيش فترة سعيدة جدًا من البدايات الحميمية والممتعة، فحاول أن تستثمر هذه السعادة وأن تتجنب الأخطاء التى وقعت بها فى الماضى وتسببت فى كسر قلبك أكثر من مرة، وفى الوقت نفسه لا تدع تجارب الماضى المريرة تؤثر عليك.>قد ترغب فى أن تغير النمط الغذائى الخاص بك اليوم فى خطوة جذرية، مثل أن تقرر أن تكون شخصا نباتيا فجأة، أو تتبع نظامًا غذائيًا يزيل السموم من جسمك، وتشعر بالحماس لهذه الخطوة وتبدأ فى إعداد بيتك من أجلها كأن تحضر فواكه طازجة وتتخلى عن الأكلات الثقيلة، وهذا ينعكس إيجابًا على صحتك ويجعلك نشطًا وتشعر بالحيوية والشباب.>اليوم يشهد تغييرات كبيرة بالنسبة لك على مختلف الأصعدة، وجزء كبير من هذه التغييرات يعتمد على أنك تتواصل مع أشخاص جدد. ولكن يجب أن تتذكر أنه ليست كل التغييرات جيدة، بعض التغييرات ستبدو لك للأسوأ فى المدى القصير ولكنها فى الحقيقة ستجعل حياتك أفضل على المدى الطويل فحاول ألا تتأثر كثيرًا.

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 /1/2016

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برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>هذا هو الوقت المناسب لأن تبدأ تكوين قاعدة مع زملائك فى العمل وتنسق الأمور الفرعية التى تستهلك الكثير من الوقت كل يوم، وهو ما يجعلك تشعر بالإنجاز حين تنتهى منه وبفضل النظام الجديد سيمكنك أن تحقق الكثير من الإنجازات فى العمل التى تنعكس بالإيجاب على معنوياتك.>تعيش الكثير من الدراما العاطفية فى الآونة الأخيرة، وربما حان الوقت أن تكف عن الانسياق لها وأن تأخذ هدنة تعيد فيها تقييم العلاقة وتفكر فى المستقبل الذى تتوقعه وتنتظره لهذه العلاقة، وتذكر دائمًا أن العلاقة التى لا تشعر بالسعادة فيها هى علاقة غير صحية ولا يجب أن تستمر.>لن يمكنك الحفاظ على طاقتك فى حياتك المزدحمة بالعمل إلا إذا حافظت على تناول طعام متوازن ومارست الرياضة بانتظام ومنحت نفسك بعض الاسترخاء وإلا ستجد نفسك فجأة غير قادر على مواصلة العطاء والعمل وستفاجأ بمشاكل صحية كبيرة فجأة.>"لسانك حصانك" هذه الحكمة القديمة يجب أن تضعها أمام عينيك اليوم لأنه من المتوقع أن تحدث لك بعض المشكلات بسبب كلامك وبسبب عبارات يساء تفسيرها منك، فخذ حذرك وزن كلماتك قبل أن تنطقها وتجنب أن تتحدث عن أى شخص فى غيابه حتى لو رأيت أن لا مشكلة فى الكلام الذى تقوله.