هل يعود صلاح إلى ' أساسيات كرة القدم ' أمام المنافس الذي لم يفز منذ 60 يوما؟

لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي روما خرج في المؤتمر الصحفي ليتحدث عن صلاح قائلا: " عليه العودة إلى الأساسيات في كرة القدم. عليه أن يفكر كيف يهزم خصمه" فهل يحدث ذلك أمام فروسينوني؟

روما يواجه الصاعد حديثا إلى الدوري الإيطالي فروسينوني في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وغاب محمد صلاح عن التسجيل منذ عودته من الإصابة. فسجل في مرمى فيورنتينا ثم غاب للإيقاف ثم شارك أمام إنتر قبل أن تأتي الإصابة أمام لاتسيو.

إصابة أثرت على صلاح حسبما أكد سباليتي.

وقال سباليتي عن صلاح: " لقد تأثر صلاح بإصابته، لم يستعد حتى الآن تألقه مرة أخرى. أول شيء عليه فعله هو أن يهزم خصمه".

وأكمل حديثه عن صلاح قائلا: " صلاح جيد عندما تكون الكرة تحت قدميه، أعتقد عندما تلعب على الجناح يكون الطريق للمرمى أطول وتواجه الكثير من العقبات".

مركز جديد

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن مدرب روما الجديد يُدرس الدفع بصلاح كجناح أيمن.

مع مشاركة الوافد الجديد ستيفان الشعراوي بدلا من الراحل جيرفينيو.

وهو المنتظر رؤيته في حالة مشاركة صلاح منذ البداية أمام فروسينوني.

الخصم الذي لا يعرف الفوز

ويُعد فروسينوني هو ثاني أضعف فريق في الدوري الإيطالي.

فالفريق يحتل المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة من 21 مباراة.

ومنذ الفوز أمام هيلاس فيرونا في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي بثلاثية مقابل هدفين لم يعرف الفريق طعم الانتصار.

7 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي ولم يحقق الفريق أي انتصار.

5 هزائم وتعادل أمام ساسولو وأمام أتلانتا في الجولة الـ21 هي حصيلة نتائج فروسينوني.

وطوال 21 جولة حقق فروسينوني 4 انتصارات فقط. وخسر 13 مرة وتعادل 4 مرات.

وفي لقاء الذهاب نجح روما في الفوز بسهولة بهدفين مقابل لاشيء.

ويسعى روما لحصد النقاط الثلاث ولا غير من أجل عدم الابتعاد عن رباعي القمة.

ويحتل الذئاب المركز الخامس برصيد 35 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر نابولي و10 عن يوفنتوس و6 عن فيورنتينا وإنتر.