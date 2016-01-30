أخبار عاجلة

وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عقيد شرطة يعتدى على مراسل "اليوم السابع" أثناء مباراة المنتخب بأسوان

Google+ Print
عقيد شرطة يعتدى على مراسل "اليوم السابع" أثناء مباراة المنتخب بأسوان عقيد شرطة يعتدى على مراسل "اليوم السابع" أثناء مباراة المنتخب بأسوان
اعتدى ضابط شرطة برتبة عقيد بمديرية أمن أسوان، بالضرب والسبب، على مدير مكتب "اليوم السابع" الزميل عبد الله صلاح، أثناء تغطية مهام عمله أمام استاد أسوان، خلال مباراة المصرى ونظيره الليبى.

وفوجئ الزميل أمام البوابة رقم 5، بالضابط يدفعه من كتفه، وإلقاء القبض عليه واقتياده إلى مدرعة شرطة، بعد أن طلب منه التوجه إلى بوابة أخرى، مع الاعتداء عليه باللكمات وشل حركته وتوجيه السباب الخادش للحياء.

وسارع الضابط بمصادرة هواتفه المحمولة وبطاقة تحقيق الشخصية، وتصريح الاتحاد المصرى لكرة القدم لمتابعة المباراة، مع كسر ساعته الشخصية.

وقال الزميل عبد الله صلاح، إنه أثناء اقتياده إلى إحدى مدرعات الشرطة أمام أسوان، استغاث بالعميد محمود عوض، رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، والذى تدخل لإنهاء الأزمة، وأعاد بطاقته الشخصية وهواتفه المحمولة مرة أخرى.

وأكد الزميل أنه سيتقدم بمذكرة إلى نقابة الصحفيين، بعد إصرار عقيد الشرطة التعدى على الزميل الصحفى وإهانته، بالرغم من إبراز كارنيه عضوية نقابة الصحفيين، وتصريح دخول المباراة الصادر من الاتحاد المصرى لكرة القدم.

ومنع ملازم أول بالأمن المركزى، الزميل حمادة بعزق، مدير مكتب الشروق بأسوان، من التصوير خارج الاستاد وسحب الكاميرا الخاصة بالزميل، ومسح كافة الصور التى تم التقاطها أمام استاد أسوان، بحجة أن هناك تعليمات من القيادات بمنع التصوير.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم

بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت