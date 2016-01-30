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بالفيديو - هدف رائع لروني يزين عبور يونايتد لدربي كاونتي

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بالفيديو - هدف رائع لروني يزين عبور يونايتد لدربي كاونتي بالفيديو - هدف رائع لروني يزين عبور يونايتد لدربي كاونتي

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عدم اعتذار أي عضو من مجلس إدارة الأهلي حتى الآن على قرار التعيين.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 27 ديسمبر الماضي ببطلان الانتخابات وحل المجلس. قبل أن يُصدر خالد عبد العزيز وزير الرياضة قرارا بتعيين مجلس الأهلي لمدة محددة.

وقبل إصدار القرار بشكل رسمي أعلن 5 أعضاء من مجلس الأهلي رفضهم للتعيين. ولكن حتى الآن لم يعتذر أي عضو بشكل رسمي حسبما أكد الوزير.

وقال خالد عبد العزيز: "حتى الآن لم يصل إلينا أي اعتذار رسمي من أي عضو من مجلس الأهلي بخصوص قرار التعيين".

وأضاف "وهم لهم كامل الحرية".

وأكمل حديثه قائلا: "منذ اليوم الأول وأكدنا على وجود 5 أعضاء رافضين قرارات التعيين ودرسنا الموقف وتحدثنا مع الجميع".

وأتم "وكان القرار بتعيين المجلس بالكامل برئاسة محمود طاهر وهو ما حدث. وحتى الآن لم يعتذر أي عضو عن التعيين".

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