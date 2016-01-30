أحمد مرتضى: استخدمنا مدرسة الأهلي وأضعفنا قدراته المالية بصفقة إيفونا

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إن النادي الأبيض استخدم "مدرسة الأهلي" في صفقة ماليك إيفونا الذي انتقل من الوداد للقلعة الحمراء في الصيف.

الأهلي ضم ماليك إيفونا بـ2 مليون دولار بعد منافسة حامية مع الزمالك.

لكن أحمد مرتضى يقول عبر قناة الحياة إن الزمالك لم يكن يرغب في ضم اللاعب فعلا، بل فقط كان يرغب في إنهاك قوة الأهلي ماليا وجعله يدفع مبلغا كبيرا.

وأوضح أحمد مرتضى "الأهلي لو لم يدفع هذا الرقم في إيفونا لضم لاعبين أكثر".

وأضاف "كنا نرسل شخصا إلى المغرب، وفي كل مرة يزور المغرب يضطر الأهلي لرفع عرضه أكثر ويدفع أكثر".

وأكمل "نعم نتفاوض مع لاعبين أحيانا حتى يدفع فيهم الأهلي أموالا أكثر".

وأتم "هذه بالمناسبة مدرسة جيدة جدا وهي مدرسة الأهلي".