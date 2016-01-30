التصريح بدفن جثة عراقية سقطت من الطابق الرابع بالشيخ زايد

أمرت نيابة أكتوبر بالتصريح بدفن جثة ربة منزل عراقية الجنسية لقيت مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، وافادت التحريات أن المتوفيه إختل توازنها أثناء نشرها الغسيل بسبب سقوط "درابزين البلكونة" وسقوطها أرضا مفارقة الحياة، دون وجود شبهة جنائية فى الحادث.

تلقى المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، وبالانتقال إلى محل الواقعة وإجراء التحريات تبين أن المتوفية تدعى "ح.ج" 54 سنة، ربة منزل، عراقية الجنسية، وأفاد أفراد أسرتها أنها أثناء نشرها الغسيل ببلكونة الشقة الكائنة بالطابق الرابع سقط "درابزين" الحديد الخاص بالبلكونة مما أسفر عن اختلال توازنها وسقوطها أرضا لتلقى مصرعها على الفور . وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.