ضبط 2 طن حديد تسليح مجهول المصدر قبل بيعه فى السوق السوداء بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 2 طن حديد تسليح مجهول المصدر، وذلك قبل بيعه فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، يفيد بتحرير القضية رقم 1574 جنح مركز بركة السبع لسنة 2016 ضد محمد.أ.ف مسئول عن محل مواد البناء بناحية مركز بركة السبع ، وتم ضبط 2 طن حديد تسليح مجهول المصدر مخالفة لأحكام القرار الوزارى 113 لسنة 1994 والخاص باستخدام سلع فى التصنيع مجهولة المصدر، وذلك قبل بيعه فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.