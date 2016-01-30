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بالصور.. 3تمارين بسيطة تعمليها فى البيت تجعل منطقة صدرك مشدودة بدون ترهلات

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بالصور.. 3تمارين بسيطة تعمليها فى البيت تجعل منطقة صدرك مشدودة بدون ترهلات بالصور.. 3تمارين بسيطة تعمليها فى البيت تجعل منطقة صدرك مشدودة بدون ترهلات
الأنظمة الغذائية التى تتبعها الفتيات طوال الوقت يسعين من خلالها إلى نحت أجسامهنّ ليكنّ مثل النجمات، ومن أكثر المشكلات التى تواجه الفتيات خاصة بعد فترات الحمل والرضاعة هى إصابتهن بالترهل فى منطقة الصدر، ورغم اتباع كل الأنظمة الغذائية الصارمة إلا أن هذه المنطقة لا تختفى منها إلا بممارسة التمارين الرياضية.

وينصح الموقع الأمريكى "جود هاوس" السيدات والفتيات بممارسة 3 تمارين رياضية يمكن أن تتم فى المنزل لمدة 3 مرات فى الأسبوع، وهى:

تمارين لشد منطقة الصدر (1)
>التمرين الأول يكون بالوقوف وشد شريط مطاطى قوى باليدين بحيث يكون الكتف والذراعان بزاوية 90 درجة، ثم الشد على الجانبين وتكرار الخطوة 12 مرة دون الخلل بشد الكتفين والشعور بنفس حالة الشد فى منطقة الصدر.

تمارين لشد منطقة الصدر (2)
>والتمرين الثانى يعتمد على الوقوف بحيث يكون القدم اليمنى أمام اليسرى مع شد الشريط المطاطى بين اليدين فى اتجاه أمامى لتكون اليد اليمنى إلى الأمام واليسرى بزاوية 90 درجة إلى الخلف، ومع تغيير اتجاه الوقفة يتغير اتجاه اليدين أيضا، ويكرر التمرين فى كل اتجاه 12 مرة.

تمارين لشد منطقة الصدر (3)
>ويعتمد التمرين الثالث على الوقوف على أطراف القدمين بجوار جدار بحيث يكون الوقوف بزاوية 45 درجة والميل باتجاه الجدار مع الضغط باليدين أو يد واحدة، بحيث تكون الذراعان فى اتجاه 90 درجة ويكرر التمرين 12 مرة.

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مصر 365

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