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ميديكال نيوز: البواسير تصيب الرجال أكثر من النساء.. تعرف على أعراضها

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ميديكال نيوز: البواسير تصيب الرجال أكثر من النساء.. تعرف على أعراضها ميديكال نيوز: البواسير تصيب الرجال أكثر من النساء.. تعرف على أعراضها
كثير من الأشخاص حول العالم يعانون من البواسير، والتى تصيبهم بالمزيد من الألم إذا تركت دون علاج، ويكشف الموقع الطبى الامريكى “Medical News Today”، بعص الحقائق عن البواسير، تشمل:

• البواسير أكثر شيوعاً فى الرجال أكثر من النساء.
>• النساء أكثر عرضة للإصابة بالبواسير أثناء الحمل.
>• احتمال المعاناة من البواسير تزداد كلما تقدم الشخص فى السن.
>• تحدث البواسير عندما تلتهب الأوردة المحيطة بالشرج.
>• حدوث البواسير يمكن أن تكون بسبب الحمل، والشيخوخة، والإسهال المزمن، والإمساك، والجلوس لفترات طويلة، والسمنة والوراثة.
>• النزيف الذى يحدث فى منطقة الشرج، والحكة، وعدم الراحة، والتورم قد يشير إلى الإصابة بالبواسير.
>• يمكن للطبيب إجراء الفحص البدنى للتأكد مما إذا كنت مصابا بالبواسير من عدمه.

وأوضح فريق من الباحثين الأمريكيين أن أعراض مرض البواسير، تشمل:
>1- نزيف، عادة غير مؤلم.
>2- قد يلاحظ المريض لون أحمر على ورق التواليت أو فى المرحاض.
>3- حكة أو تهيج فى منطقة الشرج
>4- انزعاج وألم فى منطقة الشرج
>5- كتل بارزة من المنطقة الشرجية
>6- تورم فى منطقة الشرج
>7- تسرب البراز

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