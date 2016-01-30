ميديكال نيوز: البواسير تصيب الرجال أكثر من النساء.. تعرف على أعراضها

• البواسير أكثر شيوعاً فى الرجال أكثر من النساء.
>• النساء أكثر عرضة للإصابة بالبواسير أثناء الحمل.
>• احتمال المعاناة من البواسير تزداد كلما تقدم الشخص فى السن.
>• تحدث البواسير عندما تلتهب الأوردة المحيطة بالشرج.
>• حدوث البواسير يمكن أن تكون بسبب الحمل، والشيخوخة، والإسهال المزمن، والإمساك، والجلوس لفترات طويلة، والسمنة والوراثة.
>• النزيف الذى يحدث فى منطقة الشرج، والحكة، وعدم الراحة، والتورم قد يشير إلى الإصابة بالبواسير.
>• يمكن للطبيب إجراء الفحص البدنى للتأكد مما إذا كنت مصابا بالبواسير من عدمه.
وأوضح فريق من الباحثين الأمريكيين أن أعراض مرض البواسير، تشمل:
>1- نزيف، عادة غير مؤلم.
>2- قد يلاحظ المريض لون أحمر على ورق التواليت أو فى المرحاض.
>3- حكة أو تهيج فى منطقة الشرج
>4- انزعاج وألم فى منطقة الشرج
>5- كتل بارزة من المنطقة الشرجية
>6- تورم فى منطقة الشرج
>7- تسرب البراز