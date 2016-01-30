عاد إليكم من جديد.. تشيلسي يعلن ضم باتو

أعلن نادي تشيلسي رسميا عن ضم البرازيلي أليكساندر باتو من صفوف كورينثيانز البرازيلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ليعود من جديد إلى أوروبا من بوابة البلوز.

باتو ترك ميلان من أجل العودة إلى البرازيل قبل أن يُكمل حتى عامه الـ23. في الوقت الذي انتظره الجميع ليصبح مثل ريكاردو كاكا ورونالدينيو قرر باتو وقتها العودة إلى البرازيل بسبب الانتكاسات المتتالية.

إصابة ثم إصابة ثم إصابة. انتكاسات متتالية تعرض لها باتو ليتراجع مستوى اللاعب كثيرا ويقرر العودة إلى البرازيل من بوابة كورينثيانز.

الانتكاسات أثرت على أداء باتو فلم يقدم الكثير مع كورينثيانز ليخرج معارا إلى ساو باولو.

وهنا استفاق باتو ليعود من جديد إلى أوروبا من بوابة تشيلسي.

وتحدث باتو إلى الموقع الرسمي لتشيلسي عقب الانضمام رسميا إلى البلوز قائلا: "سعيد للغاية بالتواجد هنا. كان حلم بالنسبة لي".

وأضاف "متشوق لرؤية لاعبي الفريق والانضمام إلى كتيبة البلوز. لا يمكنني الانتظار حتى أشارك مع الفريق".

وأتم "أشكر تشيلسي على دعمهم لي وأشكر الجماهير".