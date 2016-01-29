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دروجبا يوجه رسالة إلى مالودا بعد ' تحدي وادي دجلة '

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دروجبا يوجه رسالة إلى مالودا بعد ' تحدي وادي دجلة ' دروجبا يوجه رسالة إلى مالودا بعد ' تحدي وادي دجلة '

أرسل ديدييه دروجبا أيقونة الكرة الإفريقية ونجم كوت ديفوار أمنيته بالتوفيق للفرنسي فلوران مالودا بعد توقيع الأخير لوادي دجلة.

وقال دروجبا لمالودا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتمنى لك القوة في تحديك الجديد".

دروجبا زامل مالودا في تشيلسي قبل أن ينفصل الصديقان ويسير كل نجم منهما في طريقه.

ذهب دروجبا إلى شنجهاي شينوا الصيني ومنه لجالاتاسراي التركي ثم عاد لتشيلسي وانتقل منه إلى مونتريال الكندي.

أما مالودا فانتقل إلى طرابزون سبور التركي ومنه ذهب لميتز الفرنسي، ومن هناك إلى ديلهي الهندي قبل الانتقال إلى وادي دجلة.

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