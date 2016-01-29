هيدينك: التعاقد مع باتو ليس مخاطرة

لندن، (إفي): نفى الهولندي جوس هيدينك، المدير الفني المؤقت لنادي تشيلسي الإنجليزي أن يكون التعاقد مع المهاجم البرازيلي أليكسندر باتو "مخاطرة"، معربا عن ثقته في أن "يتأقلم" مع كرة القدم الإنجليزية.

وقال هيدينك، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ميلتون كينز دونز في دور الـ32 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي: "ليست مخاطرة. ينضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة، لذا يمكننا متابعته عن قرب، ونرى إذا ما كان سيتأقلم على متطلبات النادي والدوري الإنجليزي الممتاز. يقدم على خطوة شجاعة للغاية. الأمور ستعتمد عليه".

ووصل المهاجم الدولي البرازيلي - 26 عاما - إلى العاصمة لندن الأربعاء الماضي قادما من البرازيل، وبات قريبا من ابرام صفقة انتقاله إلى صفوف (البلوز) على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من كورنثيانز.

وأوضح "انه في لندن، وينهي الاجراءات. ليس هناك أي داعي للعجلة".

ولعب باتو، الذي اعتبر أحد المواهب الواعدة في الكرة البرازيلية، مع منتخب بلاده في 27 مباراة سجل خلالها عشرة أهداف، لكن لم يتم استدعاؤه منذ 2013.

ومنذ بداية موسم الانتقالات الشتوي الجاري، أبدى باتو اهتمامه بالعودة إلى القارة العجوز، لذا فقد رفض عرضا ضخما من تيانجين كوانجيان الصيني.

كما أكد المدرب أن تشيلسي قريب للغاية من ضم قلب الدفاع الأمريكي مات ميازجا، قادما من نيويورك ريد بولز.

وأكد "ليس هناك عجلة (في الصفقة)، ولكننا مهتمين بضمه، سيكون أحد لاعبي الفريق الأول".