برشلونة يسعى لضم نوليتو من سيلتا فيجو وتجديد عقد نيمار

مدريد، (إفي): أعرب خافيير بورداس الإداري ومسؤول الفريق الأول في نادي برشلونة الإسباني، عن ثقته في تجديد النجم البرازيلي نيمار لتعاقده مع الفريق، وموافقة نادي سيلتا فيجو على العرض المقدم لضم مهاجمه نوليتو.

ويسعى البرسا لضم نوليتو من أجل تدعيم خط هجومه خلال موسم الانتقالات الشتوية، حيث سجل المهاجم ثمانية أهداف خلال 15 مباراة مع الفريق الباسكي.

وقال بورداس: "نحن مهتمون بوصول نوليتو على المستوى الرياضي، لكن نظرا لحسابات الليجا لم نتمكن من التوصل لاتفاق مع سيلتا فيجو. نأمل أن يدرس النادي هذا الأمر ويقبل العرض الذي قدمناه".

وفي حال انضم نوليتو إلى الفريق الكتالوني سيلعب إلى جوار نيمار الذي ينتهي عقده في 2018 ويسعى النادي لتمديد فترة التعاقد.

وأضاف المسؤول البرشلوني "وصل نيمار بفضل تدخل ساندرو روسيل، ندين له بالشكر على ذلك دائما رغم أن ضمه كان أمرا معقدا لأن اللاعب ربما كان بوسعه اختيار ناد آخر لكنه فضل المجيء للبرسا رغم أن المقابل المادي أقل".

وتابع "الآن وبعد أن اتضحت الأمور وأصبح اللاعب منسجما ويفوز بكل شيء ويشكل جزء من الثلاثي التاريخي (مع ميسي وسواريز) أرى أنه من الصعب للغاية أن يرحل لأنه سعيد. لقد أظهر بالفعل أن المال ليس الأهم بالنسبة له واعتقد أنه سيجدد".

وأوضح "إذا كان ريال مدريد يرغب في ضمه فعليه أن يخاطبنا، لأن ذلك يجعل الأمور تسير على نحو أفضل، لكن اللاعب واضح جدا معنا وهو مسرور"، وذلك خلال قرعة دور نصف النهائي في كأس ملك إسبانيا التي أوقعت برشلونة في مواجهة فالنسيا.

وأكد بورداس أن "فالنسيا يحرز تقدما، لديه لاعبين جيدين للغاية وستكون مباراة عصيبة بالطبع".