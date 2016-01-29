ثروت سويلم ردا على مرتضى: الأهلي مرغم على برج العرب.. والموضوع نهائي

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن مباراة القمة ستقام على أرض برج العرب بشكل نهائي.

الفريق المضيف هو الأهلي. والزمالك يرفض اللعب في برج العرب. ومرتضى منصور رئيس النادي الأبيض صرح بأنه حصل على موافقة أمنية لنقل المباراة إلى ملعب الدفاع الجوي.

وعقب ثروت سويلم عبر قناة الحياة "الأهلي مرغم على اللعب في برج العرب بالمناسبة".

وأوضح "الأهلي كان يرغب في اللعب باستاد القاهرة أو الدفاع الجوي. لكن الأمن جعله فقط يلعب في برج العرب".

وتابع "الوقت ضيق والموافقة الأمنية الوحيدة التي نمتلكها هو اللعب في برج العرب".

وأكمل "أظن أن الأمن لو وافق الأهلي سيرحب بالانتقال للدفاع الجوي حتى لا يتحمل تكاليف السفر. لكن للأسف الموضوع نهائي".