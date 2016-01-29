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خلى بالك.. النزيف من أبرز أعراض الحمل الضعيف

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خلى بالك.. النزيف من أبرز أعراض الحمل الضعيف خلى بالك.. النزيف من أبرز أعراض الحمل الضعيف

عوامل وأسباب الحمل الضعيف


>الحمل الضعيف شبح يخيف الكثير من الحوامل ويصيبهن بالتوتر، وله الكثير من العوامل، قد تنحصر وفقا للدكتورة هدى محمد أخصائية أمراض النساء والتوليد، فى ضعف نسبة هرمون الحمل ذاته، أو بسبب الإصابة سلفا بتكيس فى المبايض، أو لأسباب متعلقة بمدى سلامة عنق الرحم بشكل عام، وغيرها من الأسباب التى تؤدى لضعف الحمل.

وتضيف أخصائية النساء والتوليد: من هنا تظهر أهمية المتابعة التامة للحمل منذ اليوم الأول، دون إهمال أو تكاسل من الحامل، فهذا الإجراء يساعد الطبيب المتابع منذ الشهر الأول على اكتشاف مدى الضعف، ونسبة هرمون الحمل عن طريق إجراء تحليل تراكمى حسب الحاجة، مع متابعة نمو الجنين وسلامته وتطوره وثبوته.

النزيف أهم أعراض الحمل الضعيف


>وتنصح الدكتورة هدى الحوامل بالمتابعة منذ البداية، مع التركيز على الاهتمام بالراحة ومواعيد تعاطى المثبتات إذا أقرها الطبيب.

ولفتت أخصائية أمراض النساء والتوليد إلى


>أن من أهم أعراض هذا النوع من الحمل هو الشعور بحالة من الوهن الشديد والضعف العام بشكل مبالغ فيه، ومن أشهر العلامات نزول خيوط أو قطرات من الدم بين الحين والآخر، ما يستدعى استشارة الطبيب المتابع فى الحال، وكذلك الشعور بآلام مبرحة فى الحوض خاصة أسفله مع ظهور بقع الدم، وهذا يتطلب أيضا متابعة لصيقة ودقيقة من المختص، والتزام المرأة بكل ما يصفه لها، وفى تلك الحالة تلعب العقاقير المثبتة دورا كبيرا سواء الأقراص أو الحقن،مع لزوم الراحة خاصة فى الشهور الأولى، والابتعاد عن الجماع.

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