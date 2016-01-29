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6 أعشاب تحسن مستوى السكر فى الدم.. اشرب حلبة كتير

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6 أعشاب تحسن مستوى السكر فى الدم.. اشرب حلبة كتير 6 أعشاب تحسن مستوى السكر فى الدم.. اشرب حلبة كتير
السكر، من الأمراض المزمنة التى يعانى منها الكثيرون ويتسبب فى مضاعفات عديدة عند ارتفاع مستوى السكر فى الدم، وهناك أنواع من الأعشاب تساعد فى تحسين مستواه بالدم.

ووفقا للموقع الالكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فقد أظهرت دراسات أن الأعشاب والمكملات الغذائية تساعد على خفض نسبة السكر بالدم، وتعزز حساسية الجسم للأنسولين وتعمل على خفض ارتفاع ضغط الدم والكولسترول.

ويقدم الدكتور "Jaishree Bhattacharjee"، مستشار فى الطب الأيورفيدى أو العلاج بالأعشاب، قائمة من الأعشاب الهندية التى تساعد فى مكافحة مرض السكر منها:
>1- نبات الجورمار أو الجيمنيا: يساعد على تجديد خلايا بيتا المنتجة للأنسولين، لأنه يحوى حمض الجيمنيميك، الذى يحد من الرغبة فى تناول السكر.

2- نبات النيم: يساعد فى تنظيم عملية التمثيل الغذائى، ويحسن مستقبلات الأنسولين.

3- نبات الجامون: يساعد على خفض مستوى السكر بالدم، والتحكم فى البول.

4- نبات "Vijaysaa"، يؤدى لتوازن مستوى الجلوكوز وتنظيم التمثيل الغذائى ، وله قدرة على امتصاص الجلوكوز.

5- نبات الحلبة: يساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم ومحاربة مضاعفات مرض السكر.

6- القرع المر: يحفز البنكرياس والكبد والطحال وينظم مستوى السكر فى الدم ويحسن عملية التمثيل الغذائى.

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مصر 365