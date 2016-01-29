صورة | ياسمين عبد العزيز تتصالح مع نجلة الفنان هشام سليم

قررت الفنانة ياسمين عبد العزيز، التنازل عن قضيتها ضد نجلة الفنان هشام سليم، اليوم الجمعة.

وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنها قررت التنازل عقب اعتذار زين هشام ووالدهاهشام سليم، معقبة “عفا الله عما سلف”، مؤكدة قيامها بالتنازل عن المحضر يوم الأحد المقبل رسميا في المحكمة.

وكان حكم قضائي، قد صدر بحبس نجلة هشام سليم 3 شهور في القضية، التي قامت الفنانة ياسمين عبد العزيز برفعها ضدها واتهمتها فيها بالاعتداء عليها بالضرب.

وقال سليم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ابنته البالغة من العمر 17 عاما صدر حكم ضدها بالحبس 3 شهور.

وكانت قد وقعت مشادة عنيفة وصلت لحد التشابك بالأيدي بين الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وابنتي الفنان هشام سليم، البالغ عمراهما 16 عاما و15 عاما في منطقة الساحل الشمالي غرب مصر، خلال قضاء الطرفين إجازة المصيف هناك أغسطس الماضي.

هشام سليم أكد أن ياسمين عبدالعزيز حررت محضراً ضد ابنتيه بعد المشاجرة بينهما، وأنه حاول التواصل معها لمعرفة سبب الخلاف، لكنها لم تجب عليه أو ترد على اتصاله الهاتفي.