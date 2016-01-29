ضبط متهمين أطلقوا النيران على أمين شرطة وسرقوا سلاحه الميرى بنجع حمادى

نجحت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى فى نجع حمادى، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، مساء اليوم الجمعة، فى القبض على المتهمين فى واقعة إطلاق النيران على أمين شرطة وإصابته بطلقات نارية وسرقة سلاحه الميرى، أثناء ذهابه إلى عمله بمركز شرطة نجع حمادى أوائل الشهر الجارى.

كان اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، من اللواء عبد اللطيف الحناوى، بهجوم 3 مسلحين على حمدى عبد الله توفيق، من قوة مركز شرطة نجع حمادى، وأطلقوا النيران عليه، بالقرب من قرية نجع عمران التابعة لشرق النيل بنجع حمادى أثناء ذهابه للعمل، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية فى القدم والحوض، واستولوا على سلاحه الميرى وفروا هاربين.

وجاءت تحريات المباحث برئاسة العميد أيمن فتحى رئيس المباحث، وفريق بحث ضم كلا من العقيد حمدى أبو القاسم، وكيل فرع البحث الجنائى بنجع حمادى والمقدم حسام أنور رئيس مباحث نجع حمادى، والنقباء أحمد عكاشة ومحمد علاء وهيثم طلال، وكشفت أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "منصور. ع. ا" و"هيثم. ر. م" و"رمضان. ع" وأطلقوا النيران على المجنى عليه وسرقة سلاحه الميرى بغرض السرقة وفروا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، واعترفوا بسرقة 5 دراجات بخارية، تم ضبطهم بمنزل "سالم. م. ا" 35 نسة بقرية أبو حزام، وعُثِرَ بحوزته على بندقية آلية، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.