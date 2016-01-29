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الرياض ترحب بقرار المعارضة السورية المشاركة فى مفاوضات جنيف

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الرياض ترحب بقرار المعارضة السورية المشاركة فى مفاوضات جنيف الرياض ترحب بقرار المعارضة السورية المشاركة فى مفاوضات جنيف
رحبت وزارة الخارجية مساء الجمعة بقرار المعارضة السورية المشاركة فى مفاوضات جنيف، بعد أن أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات فى المعارضة السورية انها ستشارك فى محادثات جنيف بناء على "ضمانات" تلقتها حول مطالبها الإنسانية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله ان المملكة "تؤيد قرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية بالرياض المشاركة فى مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بكامل بنوده".
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