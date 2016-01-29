يوسف بن علوى يتسلم جائزة "سانت جورج" الألمانية للسلام لجهوده الدبلوماسية

تسلم يوسف بن علوى الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العمانية اليوم الجمعة جائزة (سانت جورج) للسلام، فى إطار مهرجان سيمبر أوبرا بال 2016 السنوى، وذلك بمدينة درسدن بولاية سكسونيا الألمانية.

ومُنحت الجائزة ليوسف بن علوى تقديراً لجهوده الدبلوماسية والسياسية فى المساعدة وتقريب وجهات النظر لحل الأزمات فى المنطقة، ومن أهمها الملف النووى الإيرانى، والتنسيق المتواصل لإيجاد حلول للأزمة السورية وأزمة اليمن والحرب الأهلية فى ليبيا، كما جاءت الجائزة تقديراً لمنطق العقل والحكمة التى تنتهجها قيادة السلطان قابوس بن سعيد، واعترافاً بدور السلطنة فى ترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين وأصبحت عاملاً من عوامل الاستقرار فى المنطقة العربية.

وقام مهرجان سيمبر أوبرا بال فى السنوات الأخيرة الماضية بتكريم شخصيات مرموقة فى مجالات السياسة والثقافة والرياضة والاقتصاد والتضامن الإجتماعى بجائزة سانت جورج.