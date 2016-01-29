أخبار عاجلة

وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

يوسف بن علوى يتسلم جائزة "سانت جورج" الألمانية للسلام لجهوده الدبلوماسية

Google+ Print
يوسف بن علوى يتسلم جائزة "سانت جورج" الألمانية للسلام لجهوده الدبلوماسية يوسف بن علوى يتسلم جائزة "سانت جورج" الألمانية للسلام لجهوده الدبلوماسية
تسلم يوسف بن علوى الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العمانية اليوم الجمعة جائزة (سانت جورج) للسلام، فى إطار مهرجان سيمبر أوبرا بال 2016 السنوى، وذلك بمدينة درسدن بولاية سكسونيا الألمانية.

ومُنحت الجائزة ليوسف بن علوى تقديراً لجهوده الدبلوماسية والسياسية فى المساعدة وتقريب وجهات النظر لحل الأزمات فى المنطقة، ومن أهمها الملف النووى الإيرانى، والتنسيق المتواصل لإيجاد حلول للأزمة السورية وأزمة اليمن والحرب الأهلية فى ليبيا، كما جاءت الجائزة تقديراً لمنطق العقل والحكمة التى تنتهجها قيادة السلطان قابوس بن سعيد، واعترافاً بدور السلطنة فى ترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين وأصبحت عاملاً من عوامل الاستقرار فى المنطقة العربية.

وقام مهرجان سيمبر أوبرا بال فى السنوات الأخيرة الماضية بتكريم شخصيات مرموقة فى مجالات السياسة والثقافة والرياضة والاقتصاد والتضامن الإجتماعى بجائزة سانت جورج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365