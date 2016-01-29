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بالصور.. حى غرب يجرى أعمال صيانة لأعمدة الكهرباء والطرق

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بالصور.. حى غرب يجرى أعمال صيانة لأعمدة الكهرباء والطرق بالصور.. حى غرب يجرى أعمال صيانة لأعمدة الكهرباء والطرق
قامت إدارة الكهرباء بحى غرب الإسكندرية، بمتابعة أعمال شركة الكهرباء لصيانة الأعمدة والكشافات الموجودة فى مناطق شارع ترعة النوبارية، شارع المكس، منطقة مأوى الصياديين، كما قامت إدارة طرق غرب بأعمال ردم وتمهيد وتسوية بنطاق الحى بمنطقة مينا البصل.

ومن جهه أخرى، قام مأمور الضبطية القضائية بالحى بتحرير محاضر مخالفات بقيمة 2000 جنيه لكل محضر، وذلك لجميع السيارات الموجودة بسور الترسانة بشارع المكس، وشارع يوسف عبد الوهاب، وذلك لإعاقتهم رفع القمامة والمخلفات الموجودة بالطريق.

يأتى ذلك بناء على تعليمات محافظ الإسكندرية، المهندس محمد عبد الظاهر ومحمد فهيم رئيس حى غرب بشأن الإهتمام بالإضاءه بالشوارع وخدمات المرافق المقدمة للمواطن السكندرى.

اعمال الطرق (1)

اعمال الطرق (2)

اعمال الطرق (3)

اعمال الطرق (4)

اعمال الطرق (5)
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