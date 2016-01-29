بالصور.. فرقة كالبيليا الهندية تقدم عروضها على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

قدمت فرقة كالبيليا الهندية، مساء اليوم الجمعة مجموعة من الفقرات الإستعراضية الهندية على مسرح قصر الثقافة بحضور المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية نائبا عن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والسفير الهندي بالقاهرة، وعدد كبير من قيادات المحافظة والثقافة وذلك فى إطار الأسبوع الثقافى الهندى الذى تستضيفه مصر والذى بدأ أول أمس الأربعاء على مسرح سيد درويش بالإسكندرية واليوم الخميس على مسرح الجمهورية بالقاهرة والجمعة بالإسماعيلية .

وقال ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية أن الفرقة قدمت 9 فقرات فنية هندية بينهم فقرة صوفية وفقرة اتزان، مشيرا إلى أن الفرقة تعبر عن قبيلة كالبيليا بجنوب الهند وتشبه إلى حد كبير فنون الصحراء فى مصر.

وأشار كمال إلى أن السبت تقدم الفرقة عروضها بمعرض الكتاب الدولي بأرض المعارض بمدينة نصر وتختم الفرقة الهندية كالبيليا عروضها ظهر الأحد بمدينة بورسعيد.

وأضاف مدير فرع ثقافة الإسماعيلية أنة سبق للفرع استضافته لفرقة مولانا أزاد بالسفارة الهندية بالقاهرة وبمشاركة فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بالإضافة إلى 700 فرد من الشباب بالمراحل التعليمية المختلفة والذين شاركوا فى مسابقة الهند بعيون مصرية وتم توزيع 15 جائزة على الفائزين فى المسابقة.

وفى ختام الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية تم تقديم درع المحافظة وفرع ثقافة الإسماعيلية للسفير الهندي كما تم إهداء درع السفارة الهندية للمهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة.



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