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غيابات بالجملة في صفوف أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

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غيابات بالجملة في صفوف أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة غيابات بالجملة في صفوف أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

مدريد، (إفي): أعلن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني قائمة الـ18 لاعبا التي سيخوض بها مواجهة برشلونة السبت في الليجا، والتي خلت من فرناندو توريس وأنخل كوريا وتياجو مينديش ولوكاس هرناندز وماتياس كرانيفيتر وجيليرمي سيكييرا.

ولم يتعاف توريس بعد من إصابته في الكاحل الايمن ليغيب للمباراة السادسة على التوالي.

كما يغيب أيضا تياجو ولوكاس للإصابة، وأنخل كوريا للإيقاف، أما كرانيفيتر وسيكييرا فخرجا من القائمة بقرار من الجهاز الفني.

وضمت القائمة:

المرمى: ميجل انخل مويا ويان أوبلاك.

الدفاع: خوانفران توريس، وخيسوس جاميز، وستيفان سافيتش، وخوسيه ماريا خيمينيز، ودييجو جودين وفيليبي لويس.

الوسط: ساؤول نييجيز وتوماس بارتي وأوليفر توريس وجابي فرنانديز وكوكي ريسوريكسيون وأوجوستو فرنانديز ويانيك كاراسكو.

الهجوم: أنطوان جريزمان ولوسيانو فييتو وجاكسون مارتينيز.

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