سيميوني: أروع ما في ميسي وسواريز ونيمار أنه لا توجد ضغائن بينهم

مدريد، (إفي): اعتبر الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن "أروع" ما في ثلاثي هجوم برشلونة ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز أنه "لا توجد ضغائن بينهم".

وقال: "إنهم ثلاثة مهاجمين على مستوى عال للغاية، وهذا يجعل التركيز والانتباه في قمته طوال الـ90 دقيقة".

وأردف "أعتقد أن قدوم سواريز أعطى قوة هائلة للمنظومة بأكملها وأروع ما في الثلاثة هو أنه لا توجد ضغائن بينهم، أو كما يظهر منهم على الأقل، نرى ثلاثي سعيد ويحب كرة القدم".

وأضاف "إنه أحد أفضل الفرق أو أفضل فريق في العالم، والثلاثة أعطوا ذلك الانطباع الذي يصعب رؤيته لأن مثل هذه الحالات لا تشاهد في كل الفرق، لأنه دائما ما تكون هناك ضغائن، وغيرة، وأنانية، وفي هذه الحالة الأمر برمته على النقيض".

وعن مواجهة برشلونة يوم السبت على صدارة الليجا، قال: "إنها مباراة هامة للغاية ونتطلع لفرض أسلوبنا لكي نظهر ثقلنا داخل الملعب".

وسيكون هذا اللقاء أول مواجهة للاعب برشلونة أردا توران أمام فريقه السابق اتلتيكو مدريد.

وقال سيميوني عن ذلك: "لقد أعطانا أردا كل شيء، أحببناه كثيرا، لقد كان مخلصا دائما لعملنا من خلال قيامه بمجهود مدهش ولنا ذكريات كثيرة معه ونكن له احتراما كبيرا".