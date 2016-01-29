المغرب يوقف استيراد الدواجن من فرنسا بسبب «انفلوانزا الطيور»

أوقفت الحكومة المغربية بشكل مؤقت استيراد الدواجن الفرنسية والمنتوجات المشتقة منها بعد ظهور حالات من مرض أنفلونزا الطيور في فرنسا، نوفمبر 2015.

وقال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع للحكومة المغربية، في بيان أصدره الجمعة، إنه “بعد ظهور حالات من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في فرنسا، نوفمبر 2015، قام المكتب باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية بهدف منع انتقال هذا المرض إلى المغرب والتي تمثلت في التعليق المؤقت لاستيراد الدواجن والمنتوجات المشتقة من هذا البلد”.

وأضاف البيان، أن الأمر “يتعلق خصوصا بطيور الدجاج الصغيرة التي تعتبر فرنسا أول مزود للمغرب بها بحوالي 60% من الاحتياجات الوطنية”.

وأوضح المكتب، أن “التعليق جاء بعدما قام المكتب بتقييم المخاطر المرتبطة باستيراد الدواجن، وبتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي يعتبر المغرب أحد مؤسسيها”.

وذكر أنه “لم تسجل أية حالة من أنفلونزا الطيور شديد الضراوة ببلادنا”.

وأشار إلى إصابات أقل خطورة تتسبب بنفق بعض الدواجن، لكنه “يبقى سهل التحكم بفضل تطبيق الإجراءات الصحية العادية، ولا يشكل أي خطر على المستهلك”.

وأعلن في فرنسا في نوفمبر 2015 الكشف عن 69 بؤرة إصابة بأنفلونزا الطيور في جنوب غرب البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ 2007.

وأعلنت السعودية في 18 يناير 2016 تعليقا مؤقتا لاستيراد الدواجن من فرنسا، كما أعلنت دول أخرى بينها اليابان حظرا على استيراد مشتقات الدواجن الفرنسية.