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تحرير 13 محضر مخالفات تموينية بإدارة العامرية غرب الاسكندرية

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تحرير 13 محضر مخالفات تموينية بإدارة العامرية غرب الاسكندرية تحرير 13 محضر مخالفات تموينية بإدارة العامرية غرب الاسكندرية
شنت إداره تموين العامرية، حملة تفتيشية موسعة تحت إشراف مبارك عبدالرحمن وكيل الوزارة، وإيميل عجبان وكيل المديرية.

وحررت الحملة، 13 محضر مخالفات تموينية ما بين محضر تجميع 23 جوال وبيع بوتاجاز بأزيد عن السعر الرسمى ومخابز بدون ترخيص وعدم إعلان عن وعدم وجود شهادات صحية .

من جهة أخرى أكد محمد سرور مدير إدارة تموين العامرية ، أنه تم المرور على مخزن جملة العامريه و التأكد من توافر السلع التموينية، حيث تم وصول 3000 كرتونة زيت كهرمانة لمخزن جملة العامرية، وجارى استقبال 3000 كرتونة أخرى.
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مصر 365

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