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هاتسد نفسك وتخليك شبعان.. أبرز فوائد القهوة للتخسيس وإنقاص الوزن

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هاتسد نفسك وتخليك شبعان.. أبرز فوائد القهوة للتخسيس وإنقاص الوزن هاتسد نفسك وتخليك شبعان.. أبرز فوائد القهوة للتخسيس وإنقاص الوزن
القهوة من المشروبات المفيدة صحيا حال تناولها بشكل غير مبالغ فيه، والكثير منا لا يجهل أن بجانب فوائدها الصحية فإن لها دور فى إنقاص الوزن والتخلص من البدانة، وفق ما تؤكد الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة.

فوائد القهوة للعضلات


>وتوضح الدكتورة صفاء عمر أن القهوة، تحوى نسبة كبيرة من مادة الكافيين بشكل عام، ومن أبرز فوائدها أنها مضادة لتأكسد خلايا الجسم، لذا فهى - كما أثبتت الكثير من الدراسات - تقلل من آلام العضلات المصاحبة لممارسة التمرينات الرياضية، كالجرى والمشى والضغط وغيرها.

فوائد القهوة للتخسيس وإنقاص الوزن


>وتضيف أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أن القهوة تزيد نشاط العضلات وحركتها وعملها بشكل عام، ولها فائدة مهمة فى التخسيس حيث تتحكم فى الشهية وتضعفها، وتدريجيا تعمل على الشعور بالامتلاء والشبع فترة طويلة بعد شربها، وبذلك تساعد بشكل كبير على التخلص من والوزن بشكل عام وفى وقت قصير، بشرط عدم الإفراط فى تناولها، حيث يكفى كوبين منها يوميا "فنجان".

وتابعت الدكتورة صفاء: القهوة تساعد أيضا على تحسين الذاكرة وتسكين الأوجاع وبعض آلام الجسم، وتقلل من خطر الإصابة بالزهايمر والسكر، وتقلل من فرص الإصابة بأنواع عديدة من الأورام كسرطان المرئ وسرطان الكبد.

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مصر 365

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