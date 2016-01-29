هدى أعصابك.. اشرب بابونج وينسون وكل شيكولاتة للتخلص من القلق النفسى

Seoالقلق النفسى من المشكلات التى يعتقد المريض أنه عاجز أمامها، وهذا اعتقاد خاطئ راسخ لديه، فهو على العكس قادر على تخطى المشكلة التى تسبب له الهلع والشعور بالخوف والقلق دون سبب حقيقى، ليساعد نفسه على العلاج والتخلص منها. علاج القلق النفسى بالرياضة والطعام والاندماج مع الآخرين

>الدكتورة رشا على، الأخصائية النفسية، أوضحت أن الكثير من الوسائل بيد المريض، ويمكنه بها أن يعالج قلقه ومشكلته بشكل هادئ وبسيط ومنتظم، ومن أفضل طرق مواجهة هذا الشعور السلبى هو الاندماج مع المقربين منه وطلب مساعدتهم، فضلا عن ممارسة أنشطة رياضية وبدنية تمكنه من التغلب على مشكلاته، وتناول طعام يحارب الاكتئاب كالبرتقال والليمون والشيكولاتة، وكذلك المشروبات المهدئة. مشروبات صحية لعلاج القلق النفسى

>وهناك مشروبات تساعد فى علاج القلق، وهى وفق تأكيد الأخصائية النفسية تعمل على تقليل الشعور بالتوتر وتعزز الشعور بالصفاء النفسى والهدوء، وهى عوامل مساعدة لابد من الاهتمام بها وعدم إهمالها، ومن أبرز هذه المشروبات البابونج وزهرته، وهو حلو المذاق، ويمكن شرب كوب يومى منه ، كذلك الينسون المهدئ للأعصاب المعروف، كما أن البردقوش له فوائد فى تخفيف الشعور بالحزن والكآبة، وشرب المياه بكميات جيدة يوميا يساعد على ترطيب الجسم والجلد وتخفيف حدة الشعور بالتوتر والعصبية بشكل عام، وتقول الأخصائية النفسية إن بعض الأعشاب كأوراق الميلسا تساعد أيضا فى إزالة الشعور بالقلق والتوتر.

شبكةعيونالإخبارية

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