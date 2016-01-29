لزيادة وزنك.. غير نظامك الغذائى ومش شرط يكون غالبيته مقليات

زيادة وزن الشخص النحيف مشكلة يعانى منها الكثيرون لأسباب بعضها مرضية، كالإصابة بمرض السكر وبعضها اعتيادية كاتباع نمط غذاء غير صحى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>
>ويقول الدكتور معتز عبد العزيز، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن النحافة تعنى قلة وزن الشخص عن الطبيعيى المناسب لعمره وطوله ووزنه، فإذا كان مؤشر حساب مربع كتلة الجسم "الوزن فى الطول" أقل من 18 درجة فيجب اتباع نظام غذائى لزيادة الوزن.
>
>ويوضح أخصائى التغذية العلاجية أن بعض الفحوصات يجب على الشخص الذى يرغب فى زيادة وزنه إجراؤها للتأكد من عدم وجود أسباب مرضية للنحافة مثل فحص البول والبراز وتحليل الغدة الدرقية وصورة دم كاملة.
>وينصح الدكتور معتز الشخص الذى يرغب فى زيادة وزنه بتغير نمط نظامه الغذائى وفق الإرشادات التالية:
>• الاهتمام بتناول وجبات تتضمن أغذية تحوى الفيتامينات والأملاح المعدنية، وعدد من السعرات الحرارية الملائمة والمناسبة لطبيعية الجسم، مثل تناول كوب من اللبن المضاف إليه عدد من التمرات.
>• لا يشترط أن تتضمن الوجبات اطعمة محتوية على كثير من الدهون كالأطعمة المقلية للتخلص من النحافة، فالدهون لا تفيد الجسم ولا تحوى فيتامينات.
>• تنظيم مواعيد تناول الطعام.
>
>النحافة
>ويقول الدكتور معتز عبد العزيز، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن النحافة تعنى قلة وزن الشخص عن الطبيعيى المناسب لعمره وطوله ووزنه، فإذا كان مؤشر حساب مربع كتلة الجسم "الوزن فى الطول" أقل من 18 درجة فيجب اتباع نظام غذائى لزيادة الوزن.
>
>الفحوصات الطبيبة اللازمة لتحديد سبب النحافة
>ويوضح أخصائى التغذية العلاجية أن بعض الفحوصات يجب على الشخص الذى يرغب فى زيادة وزنه إجراؤها للتأكد من عدم وجود أسباب مرضية للنحافة مثل فحص البول والبراز وتحليل الغدة الدرقية وصورة دم كاملة.
نصائح لزيادة الوزن
>وينصح الدكتور معتز الشخص الذى يرغب فى زيادة وزنه بتغير نمط نظامه الغذائى وفق الإرشادات التالية:
>• الاهتمام بتناول وجبات تتضمن أغذية تحوى الفيتامينات والأملاح المعدنية، وعدد من السعرات الحرارية الملائمة والمناسبة لطبيعية الجسم، مثل تناول كوب من اللبن المضاف إليه عدد من التمرات.
>• لا يشترط أن تتضمن الوجبات اطعمة محتوية على كثير من الدهون كالأطعمة المقلية للتخلص من النحافة، فالدهون لا تفيد الجسم ولا تحوى فيتامينات.
>• تنظيم مواعيد تناول الطعام.