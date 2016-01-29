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صبري رحيل: حديث جهاز المنتخب معي هو سبب ثقتي

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صبري رحيل: حديث جهاز المنتخب معي هو سبب ثقتي صبري رحيل: حديث جهاز المنتخب معي هو سبب ثقتي

أكد صبري رحيل ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب مصر أن "حديث الجهاز الفني للمنتخب" معه هو سبب ثقته.

منتخب مصر نجح في الفوز على ليبيا بثنائية مقابل لاشيء في ثاني المباريات الودية للمنتخب بعد الخسارة أمام الأردن. (طالع التفاصيل)

وشارك رحيل في الشوط الأول قبل أن يخرج مستبدلا في الشوط الثاني.

وقال صبري رحيل مجيبا على سؤال (سبب ظهورك بثقة مع ؟) قائلا: "حديث الجهاز الفني معي هو سبب تلك الثقة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "كوبر تحدث معي وأكد لي ثقته بي ومتابعته الدائمة لي".

وأضاف "ولذلك فلدي ثقة كبيرة بنفسي والحمد الله على الأداء".

وأتم "المباريات الودية مفيدة جدا للمنتخب لتجهيز كافة العناصر".

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فيديو اليوم السابع

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