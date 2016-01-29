أخبار عاجلة

وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور: انتصرت.. الأهلي يواجه الزمالك في الدفاع الجوي

Google+ Print
مرتضى منصور: انتصرت.. الأهلي يواجه الزمالك في الدفاع الجوي مرتضى منصور: انتصرت.. الأهلي يواجه الزمالك في الدفاع الجوي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صدور قرار بإقامة مباراة الأهلي والزمالك على ملعب الدفاع الجوي بدلا من برج العرب.

مرتضى منصور أكد في وقت سابق عدم خوض فريقه قمة الأهلي في ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل).

قبل أن يخرج رئيس نادي الزمالك يوم الجمعة ويؤكد نقل المباراة إلى الدفاع الجوي.

وقال مرتضى منصور: "أشكر القوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الشباب والرياضة على قرار مباراة الأهلي والزمالك".

وأوضح "تمت الموافقة على خوض لقاء الأهلي والزمالك على ملعب الدفاع الجوي".

وأكمل حديثه قائلا: "غضب عن اتحاد الكرة. اللقاء في الدفاع الجوي وليس برج العرب. انتصرت".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسع من فبراير المقبل في قمة الدوري المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع