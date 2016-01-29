مرتضى منصور: انتصرت.. الأهلي يواجه الزمالك في الدفاع الجوي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صدور قرار بإقامة مباراة الأهلي والزمالك على ملعب الدفاع الجوي بدلا من برج العرب.

مرتضى منصور أكد في وقت سابق عدم خوض فريقه قمة الأهلي في ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل).

قبل أن يخرج رئيس نادي الزمالك يوم الجمعة ويؤكد نقل المباراة إلى الدفاع الجوي.

وقال مرتضى منصور: "أشكر القوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الشباب والرياضة على قرار مباراة الأهلي والزمالك".

وأوضح "تمت الموافقة على خوض لقاء الأهلي والزمالك على ملعب الدفاع الجوي".

وأكمل حديثه قائلا: "غضب عن اتحاد الكرة. اللقاء في الدفاع الجوي وليس برج العرب. انتصرت".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسع من فبراير المقبل في قمة الدوري المصري.