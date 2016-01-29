أخبار عاجلة

وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور يعلن عودة توفيق ويهدد إبراهيم صلاح ' لساني من هنا لأسوان '

Google+ Print
مرتضى منصور يعلن عودة توفيق ويهدد إبراهيم صلاح ' لساني من هنا لأسوان ' مرتضى منصور يعلن عودة توفيق ويهدد إبراهيم صلاح ' لساني من هنا لأسوان '

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عودة أحمد توفيق إلى تدريبات الفريق مرة أخرى بداية من يوم السبت.

وتغيب توفيق عن المشاركة مع الزمالك في المباريات الأخيرة بسبب أزمة التجنيد. إلا أن الأزمة انتهت حسبما أكد مرتضى منصور.

وقال مرتضى منصور: "أحمد توفيق يعود إلى الزمالك يوم السبت".

وأوضح "أشكر قيادات القوات المسلحة على حل الأزمة".

إبراهيم صلاح

وهدد مرتضى منصور إبراهيم صلاح لاعب الزمالك المعار إلى سموحة قائلا: "لساني من هنا لأسوان ضد قلة الأدب".

وأوضح موجها حديثه إلى إبراهيم صلاح: "عيب. لا تتحدث هكذا عن المدير الفني لنادي الزمالك".

وأتم "لن أسمح لك بذلك. لا أسمح بإهانة أي أحد في الزمالك".

وكان إبراهيم صلاح قد تحدث عقب رحيله إلى سموحة مشيرا إلى أن "بعد رحيلي بتلك الطريقة فالزمالك باعني وهناك أشخاص لا يحبون تواجدي". (طالع التفاصيل)

وخرج مرتضى منصور في وقت سابق ليؤكد "عدم عودة إبراهيم صلاح إلى الزمالك مجددا". (طالع التفاصيل)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع