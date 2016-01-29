مرتضى منصور يعلن عودة توفيق ويهدد إبراهيم صلاح ' لساني من هنا لأسوان '

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عودة أحمد توفيق إلى تدريبات الفريق مرة أخرى بداية من يوم السبت.

وتغيب توفيق عن المشاركة مع الزمالك في المباريات الأخيرة بسبب أزمة التجنيد. إلا أن الأزمة انتهت حسبما أكد مرتضى منصور.

وقال مرتضى منصور: "أحمد توفيق يعود إلى الزمالك يوم السبت".

وأوضح "أشكر قيادات القوات المسلحة على حل الأزمة".

إبراهيم صلاح

وهدد مرتضى منصور إبراهيم صلاح لاعب الزمالك المعار إلى سموحة قائلا: "لساني من هنا لأسوان ضد قلة الأدب".

وأوضح موجها حديثه إلى إبراهيم صلاح: "عيب. لا تتحدث هكذا عن المدير الفني لنادي الزمالك".

وأتم "لن أسمح لك بذلك. لا أسمح بإهانة أي أحد في الزمالك".

وكان إبراهيم صلاح قد تحدث عقب رحيله إلى سموحة مشيرا إلى أن "بعد رحيلي بتلك الطريقة فالزمالك باعني وهناك أشخاص لا يحبون تواجدي". (طالع التفاصيل)

وخرج مرتضى منصور في وقت سابق ليؤكد "عدم عودة إبراهيم صلاح إلى الزمالك مجددا". (طالع التفاصيل)