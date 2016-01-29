رئيس مدينة رأس سدر يتفقد المستشفى العام

تفقد اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس مدينة رأس سدر، اليوم الجمعة، مستشفى رأس سدر العام للاطمئنان على سير العمل والوقوف على أى مشاكل تعترض تقديم الخدمة الصحية العلاجية الجيدة للمريض.

ومتابعة أعمال شركة الخدمات البيئية والنظافة التى تسلمت مهام عملها بالمستشفى، وتفقد رئيس المدينة صيدلية المستشفى للتأكد من توافر مستلزمات طبية، وزار غرف التعقيم والمخازن ومعدات الأدوية واطمأن على حالة المرضى، كما تفقد باقى أقسام المستشفى.

والتقى رئيس مدينة رأس سدر عددا من المواطنين واستمع إلى طلباتهم، ووعد بالعمل على تلبيتها، ورافقه فى الجولة الدكتور عادل الصافورى مدير المستشفى.