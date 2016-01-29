صور | النائب البرلماني مصطفى سالم يفتتح مقر لـ«المصريين الأحرار» بطهطا‎

قام الاعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة مركز طهطا بسوهاج، بافتتاح مقر لأمانة حزب المصريين الأحرار بمركز ومدينة طهطا باﻻضافة الى مكتب خدمات خاص به لتلقى طلبات أهالى الدائرة والتواصل معهم واﻻلتقاء بهم بصفة دورية .
يأتى ذلك اﻻفتتاح ضمن خطة حزب المصريين الأحرار للتوسع فى انشاء عدد من المقرات بمدن ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة كوسيلة لنشر رسالة وأفكار ومبادئ وأهداف الحزب وايضا لإحداث نوع من التقارب مع المواطنين والتعرف على همومهم وحل مشاكلهم والاستفادة من الخدمات التى يسعى الحزب لتقديمها لكافة المواطنين خاصة البسطاء منهم و باعتبار ان تلك المكاتب بمثابة همزة الوصل مابين المواطن والمسئولين.
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين اﻻحرار بدائرة مركز طهطا ان هناك خطة تم وضعها لضمان تواجد فريق عمل متكامل ومتميز بصفة دائمة بالمقر الجديد بطهطا لتقديم الخدمات للمواطنين على مدار اليوم ولخلق جسر من التواصل مع المواطنين والتفاعل الدائم مع اى مشكلة تطرا فى وقتها.