صور | النائب البرلماني مصطفى سالم يفتتح مقر لـ«المصريين الأحرار» بطهطا‎

قام ​الاعلامى​ مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة مركز طهطا بسوهاج، بافتتاح مقر لأمانة حزب المصريين الأحرار ​بمركز ومدينة ​​ طهطا باﻻضافة الى مكتب ​خدمات ​خاص به لتلقى طلبات أهالى الدائرة ​​والتواصل معهم و​اﻻلتقاء بهم بصفة دورية ​.

​يأتى ذلك اﻻفتتاح ضمن خطة حزب​ المصريين الأحرار​ للتوسع فى انشاء عدد من المقرات بمدن ومراكز​ محافظات الجمهورية المختلفة ​ كوسيلة لنشر ​رسالة و​أفكار ومبادئ وأهداف الحزب وايضا لإحداث نوع من التقارب ​مع المواطنين والتعرف على همومهم وحل مشاكلهم ​والاستفادة من الخدمات التى يسعى الحزب لتقديمها لكافة المواطنين خاصة البسطاء منهم و ​باعتبار ان تلك المكاتب بمثابة همزة الوصل مابين المواطن والمسئو​لين​.

​وأكد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين اﻻحرار بدائرة مركز طهطا ان هناك خطة تم وضعها لضمان تواجد فريق عمل​ متكامل ومتميز​ بصفة دائمة بالمقر الجديد بطهطا لتقديم الخدمات للمواطنين على مدار اليوم ولخلق جسر من التواصل مع المواطنين والتفاعل الدائم مع اى مشكلة تطرا فى وقتها​.​