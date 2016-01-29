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مصر تتأهل لنهائيات كأس العالم لليد.. وتواجه تونس في نهائي أمم إفريقيا غدًا

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مصر تتأهل لنهائيات كأس العالم لليد.. وتواجه تونس في نهائي أمم إفريقيا غدًا مصر تتأهل لنهائيات كأس العالم لليد.. وتواجه تونس في نهائي أمم إفريقيا غدًا

فاز منتخب لكرة اليد، على نظيره الأنجولي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة.

وبفوز المصري، يحجز الفراعنة مقعدهم في التأهل لكأس العالم لكرة اليد عام 2017، فيما يلعب المنتخب المصري، غدًا مباراة النهائي بكأس أمم إفريقيا، أمام منتخب تونس.

يذكر أن  المنتخب الذي سيحصد لقب البطولة الإفريقية الجارية، سيتأهل وحده مباشرة إلى دورة الألعاب الأوليمبية في ريو دي جانيرو 2016، فيما ستتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد 2017.

وسيلعب المنتخب الجزائري مع أنجولا، في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة القارية، حيث سيتأهل صاحب المركز الثالث إلى كأس العالم لكرة اليد بفرنسا.

 

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