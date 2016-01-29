مصدر أمنى: إدراج متهمين بـ"فساد الداخلية" على قوائم المنع من السفر

أكد مصدر أمنى مسئول أنه لم يتم إدراج الـ80 اسما المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "فساد وزارة الداخلية" على قوائم المنع من السفر، بستثناء اسمين فقط.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن قاضى التحقيق أرسل للجهات المعنية برفعهم من القضية منذ 10 أيام.

جدير بالذكر أن قاضى التحقيق فى قضية فساد وزارة الداخلية أعلن فى تصريحات صحفية رفع أسماء 80 مسئولاً بمؤسسات الدولة على رأسها وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات من قوائم الممنوعين من السفر فى قضية اتهام اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية الوزارة، وذلك بعد رد الأموال التى تحصلوا عليها بعد ردهم تلك المبالغ.