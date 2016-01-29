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وزير البيئة: مصر تعرض جهودها بمؤتمر المناخ فى باريس خلال قمة أديس أبابا

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وزير البيئة: مصر تعرض جهودها بمؤتمر المناخ فى باريس خلال قمة أديس أبابا وزير البيئة: مصر تعرض جهودها بمؤتمر المناخ فى باريس خلال قمة أديس أبابا
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن القمة الأفريقية التى ستنعقد بأديس أبابا تتضمن جلسة خاصة لأعمال اللجنة الرئاسية المعنية بالمناخ، حيث يتم عرض جهود فى تمثيل أفريقيا فى مباحثات قمة المناخ بباريس ديسمبر 2015 وما تم إنجازه فى مجال تغير المناخ ومناقشة نتائج القمة فيما يخص القارة الإفريقية والإجراءات التنفيذية المتخذة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف فهمى فى، بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه سيعقد على هامش القمة لقاءات عمل مع رئيس بنك التنمية الأفريقى، وممثلى مفوضية الاتحاد الأفريقى، وعددًا من وزراء البيئة الأفارقة، حيث ستتناول اللقاءات سبل تفعيل المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة ومبادرة التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن وزير البيئة غادر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى أعمال اللجنة الرئاسية المعنية بالمناخ بالقمة الأفريقية السادسة والعشرين والتى تعقد خلال يومى 30 و31 يناير الجارى.

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مصر 365

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