الجهاز الفني لليبيا: منتخب مصر قوي.. وتأثرنا بخسارة الفراعنة أمام الأردن

أثنى خافيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا على نظيره المصري بعد فوز الفراعنة وديا بهدفين نظيفين.

كليمنتي تحدث عبر قناة Ontv "منتخب مصر كان قويا. هو فريق مميز بجماعيته الكبيرة في أرض الملعب".

وأردف الإسباني الشهير "في الشوط الثاني تحسن أداء منتخب ليبيا فيما يخص الاستحواذ خاصة".

وأكمل "لكننا لم نستغل ذلك. تأثرنا بتوقف النشاط في مرحلة ما بليبيا".

وأكد نصر المدرب المساعد في الجهاز الفني لكليمنتي أن المباراة تأثرت بخسارة مصر أمام الأردن قبل يومين.

منتخب مصر خاض مباراتين وديتين، الأولى أمام الأردن وانتهت بفوز الضيوف 1-0 والثانية كانت ضد ليبيا.

وقال نصر: "منتخب مصر دخل اللقاء بقوة كبيرة بعد الخسارة أمام الأردن وهذا أثر على اللقاء واتجاهه".

وأردف "إجمالا منتخب ليبيا قدم مباراة جيدة وراضون عن أداء اللاعبين".