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سيد معوض: الدوري كان أفضل من مباراتي ليبيا والأردن

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سيد معوض: الدوري كان أفضل من مباراتي ليبيا والأردن سيد معوض: الدوري كان أفضل من مباراتي ليبيا والأردن

يؤمن سيد معوض نجم الكرة المصرية بأن مباريات الدوري كانت أفضل لمنتخب من خوض الفراعنة لمباراتين أمام ليبيا والأردن.

الدوري المصري توقف من أجل مباراتين وديتين غير مسجلتين في الأجندة الدولية أمام ليبيا والأردن.

خسر منتخب مصر أمام الأردن بهدف ثم فاز على ليبيا بهدفين.

وقال سيد معوض عبر قناة الحياة بعد اللقاء: "الدوري كان أفضل من مباراتي ليبيا والأردن في رأيي".

وتابع "مباريات الدوري كانت قوية في الأسابيع الـ3 الأخيرة. كانت أفضل لتحضير من تلك المباراتين".

في الإطار ذاته تحدث طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش "كنت أتمنى كذلك استدعاء هيكتور كوبر (مدرب المنتخب) لعماد متعب من الأهلي".

وأتم "هناك كذلك علاء علي من طلائع الجيش كان يستحق التواجد مع الفريق".

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فيديو اليوم السابع

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