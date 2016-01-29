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عميد حقوق بنها: إحالة 1830 طالبا لمجلس التأديب بسبب الغش

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عميد حقوق بنها: إحالة 1830 طالبا لمجلس التأديب بسبب الغش عميد حقوق بنها: إحالة 1830 طالبا لمجلس التأديب بسبب الغش
قال الدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد كلية الحقوق بجامعة بنها إنه تمت إحالة 1830 طالبا بالكلية لمجلس التأديب، عقب ضبطهم متلبسين فى وقائع الغش والشغب داخل الامتحانات.

وقال العميد فى تصريحات صحفيه إنه تمت إحالة 380 طالبا بمرحلة الدراسات العليا والتعليم العام و1450 طالبا بالتعليم المفتوح لمجلس التأديب، بعد إجراء التحقيق معهم فى كل واقعة على حدة، من خلال لجنة قانونية برئاسة العميد وأعضاء من أساتذة الكلية ووكيلى الكلية لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والشئون القانونية.

وأضاف الشحات أن عقوبات الطلاب المحالين لمجلس التأديب تتدرج ما بين الحرمان من 3 مواد أو الفصل النهائى من الكلية فى حالات الشغب وتمزيق الكراسات.

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