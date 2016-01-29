علم الخولى: بدء دورات تدريب الشباب والمرأة لخوض انتخابات المحليات

أعلن رجل الأعمال علم الخولى عضو مجلس القبائل العربية ومستشار شباب 30يونيو بسوهاج، عن بدء مجموعة من الدورات التدريبية وإقامة ورش عمل للشباب والمرأة على مستوى محافظة سوهاج.

وأضاف علم الخولى، أن الهدف من إقامة هذه الدورات والتجمعات، هو تنمية مهارات القيادة لدى المرأة والشباب وتأهيلهم استعدادا لخوض انتخابات المحليات. بدورات المحليات قاطرة المستقبل.

وقال الخولى، أن المحليات هى الأساس فى بناء وتنمية مصر والقضاء على الفساد الإدارى ومواجهة التحديات، مؤكدا أن العمل سيبدأ بإجراء استبيان على مستوى المراكز والقرى بمحافظة سوهاج لطالبى الترشح فى المحليات، حيث ستعقد عدة لقاءات للمشاركة فى قانون الإدارة المحلية بجانب دورات المحليات.