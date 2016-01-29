استمرار الاشتباكات بين النصرة وداعش بعرسال اللبنانية

وقعت اشتباكات عنيفة بين تنظيمي"جبهة النصرة" و "داعش" الإرهابيين فى جرود بلدة عرسال بشمال شرق لبنان (الجرود هي المناطق الجبلية الجرداء النائية التابعة للبلدة).

وأفادت المعلومات الواردة من البلدة أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

>وتشهد بلدة عرسال حالة من التوتر بين أهالي البلدة والمسلحين واستنفارا للجيش الذي يستهدف بشكل متقطع تحركات المسلحين في جرود رأس بعلبك إلى الشمال من عرسال.

على صعيد آخر .. فى شمال لبنان سقطت خمس قذائف صاروخية مصدرها الجانب السورى فى أراضى بلدة مشتى حمود بإقليم عكار بالقرب من المنازل، الأمر الذي أحدث قلقا عند الأهالى، ولم تفد المعلومات عن وقوع إصابات.