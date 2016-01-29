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أخبار سوريا اليوم.. محادثات جنيف تبدأ وسط رفض روسى لحضور جماعة جيش الإسلام

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أخبار سوريا اليوم.. محادثات جنيف تبدأ وسط رفض روسى لحضور جماعة جيش الإسلام أخبار سوريا اليوم.. محادثات جنيف تبدأ وسط رفض روسى لحضور جماعة جيش الإسلام
ركزت أخبار سوريا اليوم الجمعة على بدء محادثات جنيف التى تتوسط فيها المنظمة الدولية لإنهاء الحرب فى سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم اعتراض روسيا على مشاركة جماعتى جيش الإسلام وأحرار الشام الإسلاميتين فى محادثات السلام السورية.

أخبار سوريا اليوم


>نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها اليوم الجمعة إن من غير المقبول أن تشارك جماعتا جيش الإسلام وأحرار الشام الإسلاميتان فى محادثات السلام السورية التى تعقد فى جنيف.

أخبار سوريا اليوم


>وأعلنت الأمم المتحدة انطلاق محادثات جنيف بشأن الأحداث فى سوريا اليوم، دون تأكيد موعد بدء المحادثات السورية والأطراف التى من المقرر أن تشارك فى المحادثات، مؤكدة أن إسقاط المساعدات على البلدات السورية المحاصرة بحاجة إلى أماكن آمنة.
>وكانت فصائل المعارضة السورية المجتمعة فى الرياض وضعت الخميس شروطا مسبقة لأى مشاركة فى هذه الجولة الجديدة من المحادثات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة.

بينما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزى فى تصريحات صحفية إن المحادثات التى تتوسط فيها المنظمة الدولية لإنهاء الحرب فى سوريا ستبدأ اليوم الجمعة فى جنيف كما هو مقرر، لكن لا توجد معلومات عما هو متوقع أو من الذين سيشاركون فيها. وأضاف "ستبدأ كما هو مقرر لكن ليس لدى توقيت وليس لدى مكان ولا أستطيع أن أخبركم بأى شىء عن الوفود، وسيتوفر لنا المزيد من الأخبار فى وقت لاحق هذا الصباح، وأضاف "أعلم أن مكتب المبعوث الخاص سيصدر بيانا فى وقت لاحق اليوم."

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