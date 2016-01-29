أخبار العراق اليوم.. مصرع 63 من تنظيم داعش بنيران عراقية بالأنبار وصلاح الدين

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق، اليوم الجمعة، مقتل مسلحين من تنظيم داعش الإرهابى خلال هجوم قوة عراقية مشتركة استهدف تجمعات لعناصر التنظيم، كما ألقت أخبار العراق اليوم الضوء على تنفيذ مقاتلات التحالف 24 غارة على أهداف للمقاتلين المتشددين فى العراق.>لقى 63 من مسلحى تنظيم داعش، اليوم الجمعة، مصرعهم خلال هجوم قوة عراقية مشتركة استهدف تجمعات لعناصر التنظيم بمنطقة الثرثار شمال الرمادى بالأنبار غربى العراق، وخلال اشتباك مسلح مع داعش بصلاح الدين شمالى العراق.

وذكر بيان صحفى للحشد الشعبى أن قواته بالتعاون مع قوات الجيش وبإسناد من الطيران العراقى هاجمت مسلحى التنظيم، ما أسفر عن مقتل 60 إرهابيا كانوا يتحصنون فى عدد من المنازل تمهيدا للهجوم على القوات العراقية بمنطقة الثرثار.

أخبار العراق اليوم

>أعلن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش فى بيان أن مقاتلاته نفذت أمس الخميس 24 غارة فى أحدث هجوم على أهداف للمقاتلين المتشددين فى العراق وسوريا.

وذكر البيان، اليوم الجمعة، أن 14 غارة استهدفت مواقع على مقربة من سبع مدن عراقية بينها خمس غارات قرب الرمادى أصابت وحدة تكتيكية تابعة للتنظيم ومركبتين وخندقا وعبوة ناسفة بدائية الصنع، وفى مدن أخرى تشمل الموصل وسنجار أصابت الغارت أربع وحدات تكتيكية ومبنى يستخدمه مقاتلو التنظيم فضلا عن أهداف أخرى، وأشار البيان إلى أن عشر غارات نفذت فى سوريا على مقربة من خمس مدن أصابت سبع وحدات تكتيكية، وأصابت غارة قرب الرقة منشأة لتكرير النفط، كما ضربت أخرى موقعا لتصنيع العبوات الناسفة البدائية قرب تدمر.