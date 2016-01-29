أخبار السعودية اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد الرضا لـ4شهداء و18 مصابا

ركزت أخبار السعودية اليوم على تفجير مسجدا الرضا فى محافظة الإحساء بالسعودية، وتناولت أخبار السعودية اليوم على تصنيف الرياض كثالث مشتر للأسلحة الإسبانية عام 2015.>وتناولت أخبار السعودية اليوم على ارتفاع عدد شهداء تفجير مسجد الرضا فى محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية إلى 4 شهداء و إصابة 18 من بينهم رجلى أمن.

ونقلت أخبار السعودية اليوم على تصريحات المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، أنه تمت الحيلولة دون تمكن شخصيْن انتحاريَّيْن من الدخول إلى مسجد الرضا بحى محاسن فى محافظة الأحساء، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، حيث تمكّن رجال الأمن من رصدهما أثناء توجّههما إلى المسجد، وعند مباشرة رجال الأمن اعتراضهما بادر أحدهما بتفجير نفسه بمدخل المسجد، فيما تمّ تبادل إطلاق النار مع الآخر وإصابته والقبض عليه، وضُبط بحوزته حزام ناسف.

فيما تناولت أخبار السعودية اليوم ما ذكره مركز الدراسات للشركة نافاتى الإسبانية للسلام: إن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر مشتر للأسلحة الإسبانية مع إجمالى 10% من الصادرات، وفى عام 2015 تعمقت العلاقات العسكرية بين إسبانيا والسعودية، حتى أن إسبانيا باعت أسلحة للسعودية بأكثر من 500 مليون يورو، كما تشارك أسلحة ومعدات حربية باعتها إسبانيا للسعودية فى الحرب التى تقودها اليمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر مشتر للأسلحة الإسبانية، وذلك بشرائها أسلحة بقيمة 744 مليون يورو، وفى 2015، زادت المبيعات الأسلحة التى تنتجها الشركات الإسبانية بنسبة 26% فى جميع السلع العسكرية التى تصدرها الدولة الإسبانية خلال هذه الفترة.

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