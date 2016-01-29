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مقتل 19 من داعش بنيران عراقية غرب العاصمة بغداد والأنبار

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مقتل 19 من داعش بنيران عراقية غرب العاصمة بغداد والأنبار مقتل 19 من داعش بنيران عراقية غرب العاصمة بغداد والأنبار
تمكنت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" بإسناد طيران القوة الجوية والجيش العراقى والتحالف الدولى من قتل 19 إرهابيا من تنظيم (داعش) غرب العاصمة العراقية ومحافظة الأنبار.

وذكر بيان لعمليات بغداد أن القوات قتلت 16 إرهابيا وجرحت آخرين ودمرت سبع سيارات ودراجة نارية لداعش و22 موقعا للتنظيم وزورق، وأوقفت 37 عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية فى منطقتى "البو شجل" والنعيمية بالأنبار.

وأشار إلى أن القوات قتلت 3 إرهابيين وتمكنت من تدمير زورق لهم غربى بغداد، كما قتلت إرهابيين اثنين وجرحت ثالثا فى منطقة "جيب دفار" غربى بغداد، كما تمكنت قوة أخرى من تدمير سيارة فى منطقة العبيد غربى بغداد.

من جهة أخري، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن بأن قوة من مكافحة المتفجرات التابعة لشرطة محافظة بابل بالتعاون مع استخبارات بابل والجيش العراقى عثرت على سبعة براميل متفجرة سعة 200 لتر مملوءة بمادة نترات الأمنيوم شديدة الانفجار و250 جم من مادة "تى إن تي" شديدة الانفجار فى منطقة البحيرات بقرية الجراشة شمالى بابل جنوبى العراق.

وقال معن - فى تصريح صحفى اليوم - إن القوات الأمنية ألقت القبض على سبعة مطلوبين فى مناطق متفرقة من محافظة ديالى، مشيرا إلى أن ثلاثة منهم مطلوبين بتهمة الإرهاب وأربعة آخرين بتهم جنائية، خلال عملية أمنية فى مناطق بعقوبة والخالص والمقدادية.
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