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صور| أشبال وادي دجلة يستقبلون الفرنسي مالودا في مطار القاهرة

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مالدوا

وصل مطار القاهرة الدولي، اللاعب الفرنسي فلوران مالودا، تمهيدًا للانضمام لفريق وادي دجلة لمدة 6 أشهر.

وحرص نادي وادي دجلة، علي استقبال الاعب الفرنسي مالودا، من خلال فرق الأشبال التي تحمل شعار النادي وصور اللاعب للترحيب به لدي وصوله للمطار .

وكان اللاعب الفرنسى مالودا وقع لنادي وادى دجلة، لمدة 6 أشهر بعد أن أقنعه مسئولى النادي بالحضور إلى وخوض تجربة احترافية جديدة بالدوري المصرى، وجاء توقيع النجم الفرنسى الشهير في حضور حازم خيرت رئيس شركة الكرة بنادي وادي دجلة، بجانب وكلاء اللاعب يحيى على وإبراهيم عزب .

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