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بالفيديو.. لحظة اصطياد أحد تمساحى ترعة الإسماعيلية فى مسطرد

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بالفيديو.. لحظة اصطياد أحد تمساحى ترعة الإسماعيلية فى مسطرد بالفيديو.. لحظة اصطياد أحد تمساحى ترعة الإسماعيلية فى مسطرد
نشرت وزارة البيئة، للحظة الإمساك بتمساح ترعة الإسماعيلية بمسطرد، وقال الدكتور البيلى حطب مدير المكتب الفنى لقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إنه تم إيداع التمساح بعد إجراء الكشف الطبى عليه والاطمئنان على سلامته بإحدى أقفاص التماسيح الصغيرة بحديقة حيوان الجيزة، وتبين من الكشف أن حجمه لا يتعدى 50 سم، وعمره يتراوح بين عام إلى عام ونصف العام.

جدير بالذكر، أنه تم تلقى بلاغ من أهالى المنطقة بمسطرد عن وجود تمساح أو تماسيح فى ترعة الإسماعيلية، وعلى الفور توجهت لجنة رصد من الوزارة لرصد التمساح بالأماكن التى يشتبه فى تواجده بها، ثم تم استدعاء وحدة التماسيح بأسوان والتابعة للوزارة، التى تمكنت من الإمساك بالتمساح مساء أمس الخميس.
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ويرجع الخبراء تكرار هذا الحادث إلى أن يكون أحد المواطنين قد اشترى التمساح وهو صغير، حيث تنتشر مثل هذه التجارة فى الأسواق الشعبية، ثم ألقاه فى مجرى النيل بعدما كبر حجمه وأصبح خطرًا على أفراد أسرته، كما حدث من قبل فى شهر نوفمبر الماضى فى مركز ناهيا.

وناشدت وزارة البيئة السادة المواطنين بعدم الإقدام على شراء تلك الحيوانات الضارية، ولو على سبيل الفضول حتى لا يصيبهم ضررًا من تلك الكائنات.

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مصر 365

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